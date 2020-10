Doležal chce pozitívnych ľudí izolovať na hoteloch, ráta s ich ochotou z prvej vlny pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby osloví Zväz hotelov a reštaurácií SR s cieľom zistiť ich možné ubytovacie kapacity, ktoré by sa dali využiť na dobrovoľnú karanténu občanov.Ako ďalej upresnil šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal , ubytovacie kapacity hotelov by slúžili len pre ľudí, ktorí by v rámci celoplošného testovania občanov na koronavírus boli pozitívni a nechceli by ísť do domácej karantény. Minister už urobil prvé kroky v tejto záležitosti a osobne predpokladá, že presnejšie informácie bude mať do 24 hodín."Tá ochota hotelov poskytnúť svoje kapacity predtým, ešte počas prvej vlny pandémie, tu bola, a predpokladám, že aj teraz je. Treba však všetko detailne prebrať s hoteliermi, lebo kým v minulosti platila na Slovensku štátna karanténa a z ubytovaných málokto vedel, že kto je či nie je pozitívny, tak teraz sa jedná o poskytnutie ubytovacích kapacít len pre občanov nakazených koronavírusom. To znamená, že celý hotel bude v karanténe a v rámci ubytovania by musel byť zabezpečený aj špeciálny režim doručovania jedla. Navyše, ak je hotel otvorený, nemohli by tam byť íní hostia," dodal Doležal.