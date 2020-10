Matovič: Celoplošné testovanie na COVID-19 ešte nie je isté, v hre je aj lockdown

Projekt celoplošného testovania ešte nie je istý. Ak totiž odborníci rozhodnú, že toto opatrenie nie je dostatočné, v hre je aj lockdown. V stredu preto zasadá konzílium odborníkov, vo večerných hodinách pandemická komisia a vo štvrtok ráno Ústredný krízový štáb.



Po rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič. Ako povedal, počet pozitívne testovaných prudko rastie, v porovnaní s minulým týždňom je to viac ako 50 percent. Tento týždeň preto očakáva tritisíc nových infikovaných, budúci týždeň štyritisíc a ďalší päťtisíc. Karanténa a možný lockdown

"Ideme ako vlak, ktorému prestali fungovať brzdy. Musíme akýmkoľvek spôsobom ten vlak zastaviť," povedal premiér. Minister zdravotníctva Marek Krajčí je podľa neho za to, aby sme brzdili veľmi rýchlo.



Ako Matovič dodal, keď sa ukáže, že nie je možné z právneho hľadiska nariadiť 10-dňovú karanténu v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní, odborníci pravdepodobne rozhodnú o lockdowne.



V tom prípade by sa zaviedol prísnejší režim aj na hraniciach. Pohyb by bol slobodný, ale pri prechádzaní hraníc by bola povinnosť absolvovať antigénový test, alebo sa preukázať negatívnym výsledkom testu.



Premiér tiež upozornil, že podľa predpokladu by mali mať v horizonte štyroch týždňov nemocnice zaplnených päťtisíc lôžok s pacientmi pozitívnymi na ochorenie COVID-19. Počet disponibilných zdravotníckych pracovníkov by mal pritom klesať.

Katastrofické následky pre ekonomiku

21.10.2020 -Lockdown môže mať na Slovensku podľa Matoviča katastrofické následky, denné škody na ekonomike by boli vo výške 80 až 100 mil. eur. Ako povedal, s projektom celoplošného testovania prišiel práve pre to, aby sa Slovensko tomuto scenáru vyhlo.Ak však lockdown odporučia odborníci, nič iné podľa premiéra nezostáva, len zatiahnuť ručnú brzdu. Lockdown by podľa neho trval minimálne tri týždne."Slovensko za rok vyberie na DPH približne šesť miliárd eur. Za tie tri týždne lockdownu by škoda bola v rozsahu jednej tretiny výberu z DPH, teda približne vo výške dvoch miliárd eur," povedal premiér. Ide podľa neho o najhorší možný scenár.

