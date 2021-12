Doležal je pripravený rokovať o zvýšení pomoci pre cestovný ruch a gastro, ale všetkým pridať odmieta

Celoplošné navýšenie pomoci Doležal odmieta

Kompenzácie sa nemôžu prekrývať

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) je pripravený rokovať o zvýšení intenzity štátnej pomoci pre cestovný ruch a gastro. Tá je aktuálne na priemernej úrovni 10 percent z poklesu tržieb, zástupcovia oboch odvetví ju žiadajú zvýšiť na 20 percent.Šéf rezortu si vie predstaviť zvýšenie podielu pomoci na základe výšky fixných nákladov, ale nie paušálne pre všetky rovnako. Zároveň upozornil, že zvýšenie pomoci môže znamenať rýchlejšie vyčerpanie finančných prostriedkov na pomoc týmto sektorom.„Som pripravený rokovať o navýšení intenzity pomoci," povedal Doležal. „Desať percent je priemer, ktorý sme stanovili, a ak ho chceme zvyšovať, skôr vidím priestor, že poďme to zvyšovať sektorovo," uviedol minister dopravy na sociálnej sieti.Mohlo by to byť podľa neho tak, že napríklad hotely s bazénmi by mali mieru pomoci 16 percent, hotely bez bazénov 13 percent, ale pre lyžiarske strediská a akvaparky, ktoré majú veľké náklady na energie, by pomoc mohla byť na úrovni 20 percent. „Neviem si predstaviť, aby to bolo celoplošne," podotkol Doležal.Zvýšenie intenzity pomoci podľa ministra bude znamenať rýchlejšie využitie financií na pomoc cestovnému ruchu a gastru, čo by vytvorilo tlak na ministerstvo financií, aby dofinancovalo prostriedky a bolo z čoho vôbec vyplácať pomoc.V schválenom balíku na podporu týchto sektorov, ako poznamenal rezortný šéf, zostáva približne sto miliónov eur.„Môžeme otvoriť debaty s komisiou, ale potom možno bude čas pomoci kratší, možno nebudeme na jar už pomáhať vôbec. Pandémia nekončí, tak budeme sa musieť baviť o tom, že otvorím to na koaličnej rade, že budeme potrebovať viac prostriedkov," povedal Doležal.Pri schvaľovaní schémy štátnej pomoci podľa ministra nemôže prísť k prekrývaniu kompenzácií, alebo k prekompenzovaniu.„Pomoc pre gastrosektor v minulosti okrem ministerstva dopravy, ktoré kompenzovalo desať percent fixných nákladov, poskytovalo aj ministerstvo hospodárstva, ktoré kompenzovalo nájmy, plus bola pomoc od ministra práce. A keď sa to nasčítalo, pomoc nebola zanedbateľná," ozrejmil Doležal.Desať percent, ktorými pomáha ministerstvo dopravy, podľa neho predstavuje priemerné fixné náklady podniku v cestovnom ruchu. Niektoré firmy majú tieto náklady vysoko nad desať percent, napríklad lyžiarske strediská a akvaparky, viaceré hotely majú tiež vyššie náklady, no mnohé prevádzky majú náklady nižšie ako desať percent, ako cestovné kancelárie a agentúry.