Pápež František oslavuje narodeniny, jediný dlhšie žijúci pontifik žil pred vyše storočím

Umožnil stíhanie kardinálov

Konzervatívci už pripravovali konkláve

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František v piatok oslavuje 85. narodeniny. Tento životný míľnik je ešte pozoruhodnejší vzhľadom na to, že jeho predchodca Benedikt XVI. v roku 2013 v rovnakom veku odstúpil z pápežského stolca a zatiaľ posledným pontifikom, ktorý žil dlhšie, bol pred viac ako storočím Lev XIII. (1810 - 1903).František v tomto náročnom období pandémie koronavírusu zvládol júlovú operáciu hrubého čreva a má stále dosť síl, aby pokračoval vo svojich návštevách rôznych kútov sveta. Tento rok zavítal do Iraku, na Slovensko i do Maďarska, naposledy absolvoval cestu po Cypre a Grécku.„To, čo vidím, je veľa energie,“ poznamenal na adresu pápeža Antonio Spadaro, taliansky jezuitský kňaz, novinár a spisovateľ, ktorý má k Františkovi veľmi blízko.Svätého otca napriek tomu sužujú početné problémy doma i v zahraničí. Čelí neustálej kampani odporu zo strany konzervatívnej katolíckej pravice. V tomto roku František nabádal cirkevných predstaviteľov, aby akceptovali finančnú obozretnosť a zdá sa, že v tomto duchu plánuje pokračovať.V snahe udržať na uzde rozpočtový deficit Vatikánu nariadil plošné zníženie platov pre kardinálov o 10 percent a v menšej miere pre ostatných vatikánskych zamestnancov. V rámci boja proti korupcii zasa zaviedol 40-eurový darčekový strop pre zamestnancov Svätej stolice.Prijal tiež zákon, ktorý umožňuje trestne stíhať kardinálov a biskupov vatikánskym tribunálom, čím pripravil pôdu pre súdny proces s jeho niekdajším blízkym poradcom, kardinálom Giovannim Angelom Becciuom, v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa financií.Mimo Vatikánu si tiež nenašiel veľa nových priateľov. Po schválení zákona z roku 2019, ktorý načrtáva spôsob, akým môžu byť kardináli a biskupi vyšetrovaní za krytie sexuálneho zneužívania, sa prevalilo viacero takýchto prípadov v Poľsku či Francúzsku.V septembri pri rozhovore so svojimi jezuitskými priateľmi na Slovensku spomenul, že jeho júlový 10-dňový pobyt v nemocnici priniesol do radov konzervatívnych katolíkov nový impulz.„Niektorí chceli, aby som zomrel. Viem, že boli dokonca stretnutia medzi kňazmi, ktorí si mysleli, že pápež je v horšom stave, ako sa hovorilo. Pripravovali konkláve,“ povedal František o svojich kritikoch. Tieto slová neskôr zverejnili vo vatikánskom jezuitskom časopise La Civilta Cattolica.Napriek Františkovmu tvrdému postoju v piatok ráno zožal veľký narodeninový potlesk od kardinálov Svätej stolice, biskupov a kňazov, ktorí sa k nemu pripojili v rámci adventného rozjímania.