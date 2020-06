Doležalovo ministerstvo má liek pre turizmus, pomôcť vraj môže nové kongresové centrum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - V Bratislave by podľa rezortu dopravy mohlo vzniknúť moderné a multifunkčné centrum, kde sa budú konať národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia. Ročný prínos do ekonomiky odhaduje na sto miliónov eur. V tlačovej správe o tom informoval poradca ministra dopravy a výstavby pre komunikáciu a rezortný hovorca Ivan Rudolf "Prinieslo by to Slovensko na mapu konferenčného biznisu, kde je teraz len biele miesto," uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal Prínos by to podľa neho malo aj pre samotnú Bratislavu cez miestne dane, ale aj pre tamojšie firmy, reštaurácie, hotely, taxíky či prekladateľov.Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Radúz Dula odhaduje, že na jeden kongres príde približne tritisíc zahraničných hostí."Ide o obrovské akcie, kde by mohli nájsť prácu ľudia, čo prišli v cestovnom ruchu o prácu," uviedol Dula. V službách totiž môže stratiť zamestnanie pre pandémiu 30-tisíc ľudí, práve konferenčný biznis by podľa rezortu mohol byť pre nich príležitosťou.