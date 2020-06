Vajnory odpustia časť nájmu miestnym podnikateľom, ktorých postihla koronakríza

Zdieľané bicykle

Dvere sú otvorené

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská mestská časť Vajnory odpustí časť nájmu miestnym podnikateľom, ktorých postihla koronakríza. Vajnorskí poslanci o tom rozhodli na poslednom zastupiteľstve."Mnohí z nich aktívne pomáhajú obci, či už finančne, alebo materiálne pri rozvoji obce. Teraz prišiel čas, aby obec pomohla im," uviedol starosta mestskej časti Michal Vlček.Vajnory odpustia podnikateľom, ktorí o to požiadali, 90 percent z ceny nájmu za obdobie od 15. marca do 30. júna.Miestni poslanci tiež schválili prerozdelenie dotácií kultúrnym spolkom a športovým klubom, ako aj zmluvu so spoločnosťou Antik Telekom, ktorá poskytne mestskej časti systém zdieľaných bicyklov.Vajnory chcú v prvej fáze využiť 25 bicyklov a jednotlivé stanoviská umiestniť na viacero miest v mestskej časti.Michal Vlček zároveň nevylúčil ani možnosť využitia ďalšej služby bikesharingu na území mestskej časti."Nie je pravda, že by Vajnory nemali záujem o Slovnaft BAjk. Napriek rokovaniam s Antikom som rovnako verejne niekoľkokrát deklaroval záujem aj o tento systém," uviedol starosta a podotkol, že Slovnaft svoj systém fixných dokovacích staníc a svoje služby plánuje postupne rozšíriť aj do ďalších mestských častí vrátane Vajnôr."Musím povedať, že Slovnaft BAjk verejne deklaroval záujem zriadiť svoju službu vo Vajnoroch a chcem týmto potvrdiť, že dvere na vajnorskom miestnom úrade mali aj majú stále otvorené a som pripravený rokovať," uzavrel starosta.