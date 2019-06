Dolnokubínčania hľadajú svoj strom roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 3. júna (TASR) – Vzácne staré dreviny v Dolnom Kubíne môžu získať titul Kubínsky strom roka 2019. Súťaž vyhlásila novovzniknutá Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne s cieľom vzbudiť záujem verejnosti o životné prostredie vo svojom okolí.Obyvatelia, organizácie a inštitúcie so sídlom v Dolnom Kubíne môžu do súťaže nominovať staré a vzácne stromy v katastri mesta.vysvetlila členka komisie revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja Oľga Removčíková.Súťaž potrvá od 1. júna do 30. septembra 2019. Návrhy treba posielať v elektronickej forme na e-mailovú adresu envirosutaz@dolnykubin.sk alebo doručiť osobne v písomnej podobe do podateľne mestského úradu v obálke s poznámkou „Strom roka". V návrhu je tiež potrebné uviesť meno a adresu navrhovateľa.Z nominovaných stromov môžu byť po posúdení odbornou komisiou vybrané exempláre navrhnuté na zaradenie do kategórie chránený strom v zmysle zákona o ochrane prírody, alebo budú nominované do celoslovenského kola súťaže Strom roka. V prípade potreby zabezpečia ich odborné ošetrenie.doplnila Removčíková.Primátor mesta Ján Prílepok iniciatívu privítal.povedal. Zároveň prevzal záštitu nad súťažou.