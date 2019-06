Rodina železiarov sa opäť rozrástla, absolventi majú v ŽP prácu istú

Na archívnej snímke Železiarne Podbrezová, pohľad na závod. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 3. júna (TASR) – Rodina železiarov sa po roku opäť rozrástla. Celkovo 85 úspešných absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová (ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej dostalo do rúk v posledný májový deň maturitné vysvedčenia. Na slávnostnom akte sa zúčastnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). TASR o tom v pondelok informovala spoločnosť ŽP.Študenti strednej odbornej školy maturovali v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a gymnazisti v odboroch šport, informatika a anglický jazyk. Od prvého kontaktu so školou sú žiaci v tejto horehronskej firme považovaní za budúcich zamestnancov, čomu zodpovedajú i benefity, ktoré im zriaďovateľ poskytuje.zdôraznil Raši.Podľa neho na Slovensku je mnoho absolventov stredných a vysokých škôl, po ktorých zamestnávatelia nechcú siahnuť, a preto ho teší, že v Podbrezovej je to naopak. ŽP sa zameriavajú na to, čo na pracovnom trhu chýba.reagoval podpredseda vlády.Ako doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Vladimír Soták, Slovensku vo všeobecnosti chýbajú kvalifikovaní ľudia.dodal Soták.Najlepší študenti, triedy i učitelia získali od ŽP hodnotné finančné ocenenia.