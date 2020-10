Dolný Kubín pomáha rodičom, tlačivá k príspevku pri narodení dieťaťa dodáva priamo do nemocnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 - Pomocnú ruku rodičom novorodencov počas pandémie koronavírusu podáva dolnokubínska samospráva. Ako informoval hovorca mesta Martin Buzna, vzhľadom na aktuálnu situáciu sa radnica rozhodla doručiť mamičkám priamo do pôrodnice v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou všetky potrebné tlačivá k vybaveniu príspevku pri narodení dieťaťa."Rozhodli sme sa mamičkám, ktorým sa narodí dieťatko, doručiť priamo do pôrodnice všetky podklady nielen k príspevku pri narodení dieťaťa, ale aj návratku na slávnostne prijatie novonarodených detí či gratulačný list. Chceme, aby si mohli všetky dokumenty v pokoji pripraviť, aby tak nemuseli na mestskom úrade a matrike zbytočne stráviť veľa času,“ povedal primátor Ján Prílepok.Stoeurový príspevok poskytujú v Dolnom Kubíne rodičom, prípadne jednému z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta.„Žiadosť o finančný príspevok pri narodení dieťaťa je možné podať najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.V žiadosti, ktorej prílohou je aj kópia rodného listu dieťaťa, je potrebné uviesť číslo účtu, vkladnej knižky, sporenia alebo poistenia na meno dieťaťa," vysvetlila Katarína Trubanová z odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.