Kotleba by mohol riadiť stranu aj z väzenia, žiadny zákon mu to nezakazuje

Väzenie s minimálnym stupňom stráženia

Verdikt ešte nie je právoplatný

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - V histórii Slovenskej republiky sa dosiaľ nestalo, že by súd poslal predsedu parlamentnej strany za mreže. Na takúto situáciu nemyslí ani zákon o politických stranách, ktorý explicitne nezakazuje šéfovať strane z výkonu trestu. Upozorňuje na to portál Aktuality.sk Podľa trestného právnika Patrika Raka by preto lídrovi strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi nič nebránilo v tom, aby svoju funkciu predsedu vykonával aj z väzenia.„Otázka je, či by to robil priamo alebo cez splnomocnenca, ktorý by plnil jeho pokyny,“ zamýšľa sa Rako. Ak by Kotlebu naozaj zavreli do basy, sedel by vo väznici s minimálnym stupňom stráženia, kde by nemal veľmi obmedzený režim. Rako si preto vie predstaviť, že pri veľkej snahe by ako predseda mohol fungovať aj naďalej.Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová v pondelok 12. októbra v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.