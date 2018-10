Dom Matice slovenskej v Komárne zakúpil automatický defibrilátor

Zľava Peter Šimon, Jozef Černek, Patrik Ruman Foto: Varga Tamás Foto: Varga Tamás

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (OTS) - Vo svete každý deň náhle zomrie 2 000 ľudí. 60 – 80 % týchto prípadov sa stane mimo nemocničného prostredia. Až v 80 % je príčinou úmrtia porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia).Ako vysvetlil profesionálny záchranár Adrián Hráček, vďaka tomuto prístroju môže každý z nás pomôcť prežiť pri akútnej zástave srdca alebo defibrilácii srdca.,“ vysvetlil prítomným novinárom, riaditeľ DMS Komárno.Prístroj je k dispozícii nielen pre návštevníkov domu, ale vďaka jeho registrácii u záchranných zložiek je pripravený na použitie, ak by sa v okolí čokoľvek stalo.Podľa záchranárov klesá šanca na úspešnú liečbu o 10% s každou minútou, odkedy sa zastavil krvný obeh a človek upadol do bezvedomia.Ak záchranca - laik koná do príchodu záchranky a použije AED, tak šance postihnutého môžu byť až 75%.S použitím AED sú šance na prežitie podstatne väčšie. Veľkú mieru tu zohráva aj psychika záchrancu.“ vysvetľujepri názornej ukážke.Prístroj matičiari inštalovali do vestibulu domu, teda na najdostupnejšie miesto.S nákupom prístroja nám pomohli ľudia, ktorým ľudský život nie je ľahostajný. „,“ vysvetlil, jeden z darcov.,“ uzatvoril tlačovú konferenciu