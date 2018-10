KDH a strana Spolu vnímajú návrh rozpočtu na rok 2019 kriticky

Na archívnej snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 11. októbra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu je prejavom nezodpovednosti súčasnej vlády. Skonštatoval to europoslanec Ivan Štefanec (KDH) s tým, že rozpočet by mal viac myslieť na školstvo, rozvoj infraštruktúry či podporu bývania. Kriticky vníma rozpočet aj strana Spolu – občianska demokracia, podľa ktorej je návrh opäť postavený na zvyšovaní daní a odvodov.Vláda podľa Štefanca stále posúva vyrovnaný rozpočet. Pod kontrolou podľa neho nie je rast výdavkov ani počet zamestnancov vo verejnej sfére. Ako nezmysel označil dodatočnú odvodovú daň reťazcov.podotkol. Zdôraznil, že táto daň zaťaží obchodníkov, ale aj občanov, pretože sa to podľa neho pretaví do cien. Navyše, ako dodal, neprispeje k tomu, aby bolo na pultoch predajní viac slovenských výrobkov.Líder strany Spolu Miroslav Beblavý považuje za najväčší problém to, že príjmy rozpočtu od pracujúcich majú vzrásť o 6,3 % bez toho, aby im štát poskytoval lepšie služby. Zdanenie spotreby má pritom podľa neho narásť len o 4,25 % a zdanenie firiem má klesnúť.priblížil Beblavý s tým, že bude presadzovať úľavu pre pracujúcich. "O konkrétnej forme budeme rokovať s ostatnými stranami," dodal.Rozpočet podľa Štefanca zároveň nemyslí dostatočne na podporu bývania, školstvo a klesá takisto objem peňazí, ktoré idú do infraštruktúry. Dodal, že na druhej strane stúpajú rezervy, čím si podľa neho vláda vytvára "vatu" do predvolebného roka.poznamenal Štefanec. Podľa KDH by malo byť v rozpočte viac investícií v oblasti budovania infraštruktúry, školstva, zdravotníctva, vedy a výskumu.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) zdôraznil, že nikdy nehovoril, že všetky peniaze sa vynakladajú efektívne.poznamenal Kažimír po stredajšom rokovaní vlády.Návrh štátneho rozpočtu počíta s poklesom dlhu aj deficitu v budúcich rokoch. V roku 2019 má deficit verejných financií prvýkrát klesnúť na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku má byť hospodárenie štátu vyrovnané.