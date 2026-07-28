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28. júla 2026
Doma gól nestrelili, v Bulharsku by mali – ak chcú postúpiť. Tréner Trnavy verí, že to vyjde
Na futbalistov FC Spartak Trnava čaká odveta 2. predkola Európskej konferenčnej ligy v Bulharsku. Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy vedie cez strelený gól u súpera. Futbalisti ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Na futbalistov FC Spartak Trnava čaká odveta 2. predkola Európskej konferenčnej ligy v Bulharsku.
Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy vedie cez strelený gól u súpera.
Futbalisti FC Spartak Trnava sa predstavia v odvete 2. predkola EKL na ihrisku bulharského tímu CSKA 1948 a keďže prvý duel v Trnave sa skončil 0:0, príkaz znie jasne - skórovať.
"Podobne ako v prvom zápase, aj v odvete to bude fifty-fifty. Rozhodne to, kto bude úspešnejší pred bránkou súpera a verím, že to budeme my,“ vyjadril sa španielsky kouč Antonio Muňoz na webe FC Spartak Trnava.
Spartakovci v pondelok absolvovali predzápasový tréning. Zaujímavosťou ale je, že tréning sa nekonal na štadióne, ktoré bude dejiskom utorkového zápasu.
Na Národnom štadióne Vasila Levského sa hral zápas bulharskej najvyššej súťaže, oba tímy preto museli trénovať na domácom štadióne CSKA 1948 v neďalekej Bistrici.
"Nemyslím si, že je to problém, aj keď je to nezvyčajné a aj trochu nefér. Súperovi to dáva výhodu. Pripravíme sa najlepšie, ako vieme," povedal Muňoz na margo iného dejiska tréningu a zápasu.
Chorvátsky stredopoliar Trnavy Marin Laušič odpovedal aj na otázku, kto je najnebezpečnejší hráč bulharského tímu. "Zrejme útočník Rusev. Nemôžeme sa však sústrediť len na jedného hráča. Pripravujeme sa na súpera ako tím, aj keď majú skvelé individuality," uviedol Laušič.
Kým Trnava sa v úvodnom kole nového ročníka Niké ligy doma vytrápila so Skalicou (1:1), hráči CSKA 1948 sa naladili pozitívnejšie. Klub zo Sofie zdolal na svojom štadióne v Bistrici Botev Vraca (2:1). A to aj napriek tomu, že tréner Aleksandar Aleksandrov dal šancu prejaviť sa iným hráčom ako zo základnej zostavy.
"Urobil som si širší obraz o tíme. Na niektoré posty máme aj troch adeptov, ale už mám predstavu o základnej zostave," povedal Aleksandrov podľa NovSport.com.
"Chceme uspieť a máme na to. V Európe však nie sú ľahké zápasy, ani favoriti. Trnavčania sú fyzicky lepší ako my, ale verím, že ukážeme svoj potenciál a zvíťazíme. Potrebujeme viac pokoja, ale aj sebavedomia v zakončení. Ak premeníme šance, môžeme uspieť," dodal Aleksandrov.
Odvetný zápas 2. predkola EKL CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava má v utorok výkop o 19.30 h SELČ. Ako hlavný rozhodca ho povedie Rakúšan Walter Altmann.
Zdroj: SITA.sk - Doma gól nestrelili, v Bulharsku by mali – ak chcú postúpiť. Tréner Trnavy verí, že to vyjde © SITA Všetky práva vyhradené.
Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy vedie cez strelený gól u súpera.
Futbalisti FC Spartak Trnava sa predstavia v odvete 2. predkola EKL na ihrisku bulharského tímu CSKA 1948 a keďže prvý duel v Trnave sa skončil 0:0, príkaz znie jasne - skórovať.
"Podobne ako v prvom zápase, aj v odvete to bude fifty-fifty. Rozhodne to, kto bude úspešnejší pred bránkou súpera a verím, že to budeme my,“ vyjadril sa španielsky kouč Antonio Muňoz na webe FC Spartak Trnava.
Inde tréning aj zápas
Spartakovci v pondelok absolvovali predzápasový tréning. Zaujímavosťou ale je, že tréning sa nekonal na štadióne, ktoré bude dejiskom utorkového zápasu.
Na Národnom štadióne Vasila Levského sa hral zápas bulharskej najvyššej súťaže, oba tímy preto museli trénovať na domácom štadióne CSKA 1948 v neďalekej Bistrici.
Pozor na Ruseva
"Nemyslím si, že je to problém, aj keď je to nezvyčajné a aj trochu nefér. Súperovi to dáva výhodu. Pripravíme sa najlepšie, ako vieme," povedal Muňoz na margo iného dejiska tréningu a zápasu.
Chorvátsky stredopoliar Trnavy Marin Laušič odpovedal aj na otázku, kto je najnebezpečnejší hráč bulharského tímu. "Zrejme útočník Rusev. Nemôžeme sa však sústrediť len na jedného hráča. Pripravujeme sa na súpera ako tím, aj keď majú skvelé individuality," uviedol Laušič.
Remíza a víťazstvo
Kým Trnava sa v úvodnom kole nového ročníka Niké ligy doma vytrápila so Skalicou (1:1), hráči CSKA 1948 sa naladili pozitívnejšie. Klub zo Sofie zdolal na svojom štadióne v Bistrici Botev Vraca (2:1). A to aj napriek tomu, že tréner Aleksandar Aleksandrov dal šancu prejaviť sa iným hráčom ako zo základnej zostavy.
Majú viac adeptov
"Urobil som si širší obraz o tíme. Na niektoré posty máme aj troch adeptov, ale už mám predstavu o základnej zostave," povedal Aleksandrov podľa NovSport.com.
"Chceme uspieť a máme na to. V Európe však nie sú ľahké zápasy, ani favoriti. Trnavčania sú fyzicky lepší ako my, ale verím, že ukážeme svoj potenciál a zvíťazíme. Potrebujeme viac pokoja, ale aj sebavedomia v zakončení. Ak premeníme šance, môžeme uspieť," dodal Aleksandrov.
Odvetný zápas 2. predkola EKL CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava má v utorok výkop o 19.30 h SELČ. Ako hlavný rozhodca ho povedie Rakúšan Walter Altmann.
Zdroj: SITA.sk - Doma gól nestrelili, v Bulharsku by mali – ak chcú postúpiť. Tréner Trnavy verí, že to vyjde © SITA Všetky práva vyhradené.
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