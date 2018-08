Domáce tituly v triatlone pre Verbovského a Kuriačkovú

Ivana Kuriačková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 19. augusta (TASR) - Majstrom Slovenska v triatlone sa stal Matúš Verbovský, medzi ženami triumfovala Ivana Kuriačková. Verbovský získal cez víkend na vodnom diele v Žiline už tretí titul po sebe, Kuriačková triumfovala premiérovo.Domáci šampionát vynechali najväčší favoriti v oboch kategóriách. Richard Varga si doliečuje zranenie z ME v Glasgowe a v čase konania majstrovstiev Slovenska by aj tak štartoval na Svetovom pohári vo švajčiarskom Lausanne. Na ňom nechýbala súčasná ženská triatlonová jednotka Romana Gajdošová, ktorá obsadila 25. miesto.Tretí majstrovský vavrín za sebou získal Levičan Matúš Verbovský, ale súboj o titul bol dramatický. V záverečnej bežeckej časti boli pri sebe plece pri pleci Verbovský a Ondrej Kubo, čerstvý majster Slovenska rozhodol o triumfe až po zrýchlení v závere.Pri neúčasti Gajdošovej, ktorá triumfovala na domácom šampionáte v uplynulých dvoch rokoch, chytila šancu pevne do rúk Kuriačková. Titul získala suverénne a do rodinnej vitríny tak pribudla 14. zlatá medaila. Trinásť ich totiž získala mama Ivany, Mária Kuriačková.1. Matúš Verbovský (ŠK Atóm Levice) 1:54:56, 2. Ondrej Kubo (Trinity triathlon team Bratislava) 1:55:10, 3. Tadeáš Fazekaš (ŠK Atóm Levice) 1:57:481. Ivana Kuriačková (ŠK Atóm Levice) 2:14:53, 2. Ivona Miklóšová (Trinity triathlon team Bratislava) 2:16:50, 3. Nikola Čorbová (HTW Bratislava) 2:18:15