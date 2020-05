Domácnosti by si mali dať pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj počas koronakrízy

Nekalé praktiky

Predajca sa musí zreteľne identifikovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2020 - Podomoví predajcovia energií, takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedčať slovenské domácnosti zmeniť svojho dodávateľa energií aj počas koronakrízy.Aj štátni plynári však evidujú niekoľko sťažností na energetických šmejdov. Najväčší dodávateľ energií, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), v uplynulých mesiacoch podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu nevyužíval žiadnu formu podomového predaja.„Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme na sociálnych sieťach sami upozornili na tento fakt a požiadali sme verejnosť, aby nám pomohli s prípadnou identifikáciou osôb, ktoré by ponúkali služby podomového predaja, odvolávajúc sa pritom na SPP, aby bolo možné vyvodiť dôsledky takéhoto neprijateľného konania. Vďaka tejto aktivite sme aj my zaznamenali viacero podnetov,“ povedal pre agentúru SITA Šebesta.Energetici sa stále stretávajú s nekalými praktikami energetických šmejdov. „V minulosti sme sa stretli s prípadmi, že boli pri predaji používané napríklad argumenty, že naša spoločnosť na trhu končí a bude lepšie, ak zákazník prejde ku konkurenčnej spoločnosti. Okrem takýchto prípadov sa však častejšie stretávame s podvodným správaním, ktoré vo všeobecnosti spočíva v tom, že osoba, ktorá sa vydáva za zamestnanca spoločnosti, chce od nášho zákazníka úhradu vymyslenej platby,“ upozornila hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová.„Zákazníci nemajú dostatok času na rozhodnutie a preštudovanie zmluvy. Zároveň majú pocit tzv. nátlakového predaja. Dostávajú neúplné a zavádzajúce informácie o cene,“ dodala Šulíková, špecialistka komunikácie Východoslovenskej energetiky.Domácnosti majú viacero možností, ako si overiť podomového predajcu. Energetici upozorňujú odberateľov, že predajca musí zreteľne preukázať, z akej spoločnosti je.Energetici zhodne na záver dodávajú, že zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní od dátumu jej podpisu.„Zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť informovaní, teda mali by poznať všetky výhody, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,“ uzavrel Šebesta.