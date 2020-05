Postupné uvoľňovanie čaká aj domovy sociálnych služieb, epidemiológovia hovoria o štyroch etapách

Vysoké zdravotné riziká

Pohotovostný režim

Pozor na to, s kým sa stretávate

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Konzílium epidemiológov sa bude v pondelok 1. júna na Úrade vlády SR zaoberať plánom postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb."Plán predpokladá postupné uvoľňovanie opatrení tak, aby už v najbližších dňoch klienti a ich rodinní príslušníci pozitívne pocítili ich zmiernenie," uviedlo v tlačovej správe ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.Podľa rezortu ide nielen o znovuotvorenie pozastavených služieb, ale aj o postupné zmierňovanie opatrení v službách, ktoré sú stále v prevádzke. Následne by sa zmierňovanie opatrení malo začať realizovať od stredy 3. júna."K uvoľňovaniu opatrení v sociálnych službách je však nevyhnutné pristupovať veľmi opatrne, nakoľko sú poskytované ľuďom s vysokými zdravotnými rizikami," tvrdí ministerstvo.Konkrétne termíny a opatrenia budú rozdelené do štyroch etáp. "Predpokladáme, že sociálne služby by sa mohli priblížiť k štandardnému fungovaniu už od 1. júla tohto roka," tvrdí ministerstvo práce a sociálnych vecí.Napriek tomu prevádzky zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek zhoršení situácie alebo pri zvýšení rizika nad akceptovateľnú hranicu.Aj v prípade schválenia plánu by však klienti a ich rodinní príslušníci mali v záujme ochrany ostatných klientov rešpektovať obmedzujúce opatrenia, ktoré s ohľadom na podmienky a možnosti konkrétneho zariadenia stanoví poskytovateľ sociálnej služby, uviedol rezort práce."Rada by som upozornila, aby príbuzní ZŤP osôb mali na zreteli fakt, že uvoľňovanie opatrení môže paradoxne najviac ohroziť ťažko zdravotne postihnutých. V eufórii otvárania sa im tak môže stať, že podcenia riziko nákazy. Očakávam druhú vlnu," apeluje štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gáborčáková.Rodičov, resp. príbuzných ťažko zdravotne postihnutých detí a seniorov žiada, aby v prípade, že denne dochádzajú do zariadenia, dbali na to, s kým sa stretávajú, a tak neohrozili iných klientov.Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení v zariadeniach sociálnych služieb pripravilo ministerstvo práce a sociálnych vecí vzhľadom na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19, a súčasne priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami.Rezort pri tom spolupracoval s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb a zástupcami samosprávnych orgánov. "Návrh prerokovala Koordinačná pracovná skupina MPSVR SR zložená zo zástupcov týchto organizácií," uvádza sa v tlačovej správe.