Dominantou 750-ročnej obce Plaveč je zrúcanina hradu

Plaveč 6. septembra (TASR) – Dominantou obce Plaveč v Ľubovnianskom okrese, ktorá si tento rok pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky, je zrúcanina hradu. Torzo historickej stavby z konca 13. storočia sa už niekoľko rokov snažia zachrániť aj vďaka projektu podpory nezamestnaných.V Plavči v súčasnosti žije viac ako 1850 obyvateľov a patrí medzi najväčšie obce v okrese na severe Spiša. Nový starosta Peter Šlosár má viacero investičných plánov, ako napr. zberný dvor či komunitné centrum. Jednou z najväčších investícií, ktorú tam realizujú v súčasnosti, je však prestavba miestneho Domu kultúry. Rekonštrukciou tiež prechádza požiarna zbrojnica a obec buduje aj chodník pre peších turistov k hradu. Cieľom samosprávy je prilákať do Plavča aj ďalších ľudí, a to úpravou infraštruktúry k pozemkom pre rodinné domy, pripravený má aj pozemok na výstavbu nájomnej bytovky pre súkromného investora.Okrem hradu je ďalšou dominantou obce rímskokatolícky kostol sv. Margity, pôvodne bol gotický, postavený ešte v 13. storočí. Neskôr ho v roku 1730 po renovácii prestavali do barokového štýlu.Ďalšou zaujímavosťou je miestna meteorologická stanica, ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku. Dlhé roky sa o ňu stará 75-ročný Štefan Pekár s manželkou, niekoľko meracích prístrojov majú dokonca aj doma v záhrade.