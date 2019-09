E. Seemann: Zasadnutie Rady SRZ má potvrdiť pokračovanie procesu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Žilina 6. septembra (TASR) – Zvolanie a organizácia mimoriadneho Snemu Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) a informácie o aktuálnom stave odpredaja rybárskeho strediska SRZ v Považskej Bystrici budú najsledovanejšími bodmi sobotného (7. 9.) mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ v Žiline.Podľa prezidenta SRZ Emanuela Seemanna má sobotné zasadnutie Rady SRZ potvrdiť pokračovanie obrodného procesu SRZ, ktorý sa začal po podaní trestného oznámenia na štatutárnych zástupcov SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš – pozn. TASR) pre uzatvorenie nevýhodnej kúpnej zmluvy o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici.uviedol pre TASR Seemann.Ako dodal, dočasná komisia riadiaca sekretariát SRZ zistila nehospodárne nakladanie s financiami pri vybavovaní technickými prostriedkami profesionálnu rybársku stráž, netransparentné nakladanie tajomníka Rady SRZ s bytovým fondom SRZ, keď si mal prenajímať byt v budove sekretariátu SRZ s výmerou 85 štvorcových metrov za 30 eur mesačne. Komisia tiež podľa prezidenta prišla na neoprávnené zasahovanie do práv akcionárov akciovej spoločnosti Slovryb bývalými štatutármi SRZ, porušovanie Obchodného zákonníka a ďalšie pochybenia.doplnil Seemann.Ako pre TASR v piatok uviedol Ľuboš Javor, výšku prenájmu za byt v budove sekretariátu SRZ vo výške 30 eur mesačne stanovila uznesením Rada SRZ v roku 2014.Prezídium Rady SRZ na svojom júlovom zasadnutí potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o dočasnom pozastavení výkonu funkcie tajomníkovi Rady SRZ Ľubošovi Javorovi, ktorý podpísal nevýhodnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia SRZ v Považskej Bystrici. Rada SRZ zároveň schválila okamžité ukončenie pracovného pomeru s Javorom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Dočasným vedením sekretariátu bez kompetencie štatutára SRZ poverila Rada SRZ Róberta Kadnára z Mestskej organizácie (MsO) SRZ Záhorie. Až do voľby nového tajomníka má SRZ jediného štatutára v osobe prezidenta SRZ Emanuela Seemanna.Slovenský rybársky zväz predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude peniaze za predaj. Vtedajší štatutári SRZ podpísali v novembri minulého roku zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.Osem funkcionárov SRZ z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru (KP) v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu. KP Žilina odstúpila oznámenie Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina 10. júna odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, odboru kriminálnej polície, ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.Po troch mesiacoch od oznámenia prokuratúry žilinská polícia stále nerozhodla o trestnom konaní.informoval TASR žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.