Dominika Mirgová predstavila nový album Toto som ja

Dominika Mirgová, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 16. júla (TASR) – Speváčka Dominika Mirgová uviedla v pondelok (15. 7.) večer v bratislavskej Umelke do života svoj štvrtý album Toto som ja. V prítomnosti rodiny, priateľov, spolupracovníkov, hostí a médií vyrozprávala na pódiu príbeh vzniku albumu a videoklipov.Štvrtá štúdiovka ponúka štrnásť skladieb, medzi ktorými sú Znovuzrodená, Bez otázok, Stopy, Je to ako má, Zober ma tam, JingJang, Vzduch, Ja sa cítim dobre, Nechaj ma ísť, Realita, Pre teba, Noc patrí nám, Toto som ja a Motýľ. Album nahrávala speváčka od októbra 2018 v štúdiu Overground. Na finálny koncept albumu dohliadal ako výkonný producent Adiss, ktorý zároveň pomáhal Dominike s písaním textov k niektorým skladbám.povedala počas vystúpenia na krste speváčka.V rámci živej prezentácie skladieb z albumu predstavila všetkých hostí, producentov, tvorcov videoklipov a ďalších ľudí, bez ktorých by album nevznikol. Na pódiu sa postupne vystriedali Majself, Adiss a Shorty. Príjemným spestrením bolo vystúpenie jej otca Miroslava Mirgu, s ktorým zaspievali spoločnú skladbu Zober ma tam. Uprostred koncertu Dominika pozvala na pódium svoj veľký idol, speváčku Daru Rolins, ktorá sa stala krstnou mamou nového albumu.povedala počas uvádzania albumu do života Dara Rolins.V závere koncertu Dominika prezradila, že už teraz intenzívne pracuje na novom albume. Ak všetko pôjde podľa plánu, mohol by sa objaviť na jar alebo v lete budúceho roku.Speváčka Dominika Mirgová (vydatá Zvolenská, *23. 12.1991, Trnava) súťažila v tretej sérii speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, kde skončila na druhom mieste za Vierkou Berkyovou. V roku 2008 vydala debutový album Dominika Mirgová, na ktorom bola aj známa skladba Skoro ako v sne. V septembri 2013 vydala druhý album Nová. V roku 2015 sa narodil syn Peter. Vo februári 2016 vydala tretí album Armáda. V roku 2017 si v Trnave otvorila vlastne tanečné štúdio VIP Dance Studio.