Spišský trh čoskoro zapíše svoj 63. ročník

Spišská Nová Ves 16. júla (TASR) – V Spišskej Novej Vsi finišujú prípravy na 63. ročník tradičného Spišského trhu. Na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho okolí sa od štvrtka 18. júla do nedele 21. júla rozloží približne 500 predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia. „Pozornosť návštevníkov pritiahne gastro zóna a najmä medzi mládežou obľúbené zábavné atrakcie,“ upozornil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.Tradíciu výstavníctva pripomenie aj SPIŠ*EXPO 2019, 52. ročník nízkonákladovej celoslovenskej výstavy sa uskutoční v tamojšej Športovej hale.O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi sedem divov mesta v ankete z roku 2010. „Málokto si uvedomuje, že náš Spišský trh je, podľa našich informácií, skutočne najväčším jarmokom na Slovensku. Jeho tradícia začínala v 50. rokoch minulého storočia, kedy bol nedostatok tovaru a trh slúžil na zásobovanie obyvateľstva. Neskôr k tradičnému trhu pribudla výstavnícka časť, kde sa prezentovali nielen výrobky zo Spiša, ale z celej Československej republiky,“ pripomína primátor.Desiatky rokov bol trh známy nielen maskotom človeka chodiaceho v medvedej koži, ale predovšetkým ochutnávkou pôvodných spišských párkov a kolotočmi. Za tie roky menil trh svoju podobu a v súčasnosti, v podmienkach konzumnej spoločnosti, je podľa Bečarika ťažké predstaviť si rady na metly alebo košele. „Podujatie sa za tie roky stalo ideálnou príležitosťou stretnúť sa s rodinou a priateľmi, zabaviť sa, ochutnať dobroty a užiť si prázdninovú atmosféru. Stánkový predaj je však naďalej súčasťou koloritu Spišského trhu a je oň skutočne veľký záujem,“ skonštatoval.V sortimente budú oproti minulosti viac zastúpené remeselné výrobky, darčekové predmety, výrobky zo skla či keramika. Milovníci tradičných jedál si prídu na svoje, na Školskej ulici môžu ochutnať halušky, na Letnej ulici nájdu v ponuke spišské pirohy, štrúdle a chýbať nebudú ani frgále – tradičné moravské kysnuté koláče.Moderná doba prináša podľa organizátorov aj moderné ekologické prístupy, obnoviteľnosť zdrojov a zodpovednosť k životnému prostrediu ovplyvnila aj Spišský trh. Jedlá a nápoje sa preto musia podľa organizačného poriadku podávať v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných kompostovateľných plastov. „Vítam toto ekologické myslenie, registrujem aj aktivity gymnazistov v tejto oblasti ako aj niektorých mestských poslancov. Do budúcnosti musí mesto zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o používaní plastov na verejných akciách. Dôležité však je podľa mňa zmeniť myslenie nás všetkých a to nielen v otázke recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v meste a okolí, v minimalizovaní čiernych skládok a podobne,“ zdôraznil Bečarik.Už tradične je kultúrna ponuka v rámci Spišského trhu bohatá a žánrovo prispôsobená typu podujatia. Návštevníci si tak užijú folklór, divadlo, ale aj rockovú hudbu, prezentovať sa budú tiež viaceré partnerské mestá.