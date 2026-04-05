Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. apríla 2026

DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s autizmom


Tagy: Autizmus Domov sociálnych služieb Sociálne služby

Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Informoval o tom Košický samosprávny kraj ...



Zdieľať
656897692_18349840372232797_7072766854496413135 676x451 5.4.2026 (SITA.sk) - Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK). V daných priestoroch už v súčasnosti prijímatelia fungujú v bežnom dennom režime, teda pracujú, oddychujú, rozvíjajú sa a trávia čas v prostredí, ktoré rešpektuje ich potreby.


DOMKO je v rámci Košického kraja prvým špecializovaným zariadením s ambulantnou formou sociálnej služby pre ľudí s PAS, zariadenie je jeho súčasťou od roku 2019.

Zlepšuje sa dostupnosť služby


Kapacita sa rozšírením priestorov zvýšila o vyše 130 percent, z pôvodných osem na 19 miest. Zmenila sa aj kapacita domova sociálnych služieb, ktoré prijímatelia s PAS tiež využívajú, a to zo 60 na 62 miest, čím sa zlepšuje dostupnosť služby. Celkové výdavky na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia boli viac ako 137-tisíc eur, pričom vyše 125-tisíc eur pochádzalo z krajského rozpočtu. Okrem stavebných úprav sa investovalo aj do vytvárania kvalitného, pokojného a funkčného prostredia.

„Rozšírenie zázemia je reakciou na rastúci počet ľudí s poruchou autistického spektra a s tým súvisiaci rastúci dopyt po sociálnych službách, najmä ambulantnej forme. Na Slovensku je v súčasnosti identifikovaných približne 20-tisíc ľudí s PAS a Košický kraj (spolu s Prešovským a Bratislavským) patrí medzi regióny s ich najvyšším výskytom. Po ukončení povinnej školskej dochádzky sa tento trend prirodzene premieta do zvýšenej potreby sociálnej podpory v dospelosti," uvádza KSK, ktorý v súčasnosti zabezpečuje sociálne služby pre vyše 130 ľudí s diagnózou PAS, čo zahŕňa jeho vlastné zariadenia, ako aj neverejných poskytovateľov, ktorým poskytuje finančný príspevok na prevádzku.

„Samotné DOMKO poskytuje ambulantnú službu v špecializovanom zariadení dospelým prijímateľom vo veku od 18 do 62 rokov, pričom aktuálne ide prevažne o mladých ľudí vo veku 21 až 33 rokov. PAS je častejšie diagnostikované u mužov, všeobecne približne v pomere 4 : 1, v prípade Domka ide o pomer 5:1,” dopĺňa košická župa. V zariadení sa pracuje v menších skupinách, dôraz je kladený na individuálny prístup a špecifickú komunikáciu, ktorú ľudia s autizmom potrebujú.

Bezpečné a rešpektujúce prostredie


„K pochopeniu autizmu významne prispieva citát amerického profesora špeciálnej pedagogiky a zástancu práv ľudí s autizmom Dr. Stephena Shora: Ak poznáte jedného človeka s autizmom, poznáte práve jedného človeka s autizmom. Každý je iný – v tom, čo má rád, čo ho teší aj čo je preňho náročné. Našou úlohou je hľadať cesty, aby sa aj v dňoch, ktoré sú ťažšie, cítili bezpečne a prijato,“ vraví vedúca úseku sociálnej práce DOMKO – DSS Petra Maľuková. Dodala, že najväčšmi ich teší, keď vidia spokojnosť, záujem a malé posuny.

„Autizmus nie je diagnóza, ktorú by sme mali vnímať cez čísla. Sú za ňou konkrétni ľudia, rodiny a každodenné príbehy. V Domku sa pre nich snažíme vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie. Investície do týchto služieb majú hodnotu, ktorú nemožno merať len číslami – sú spoločensky nevyčísliteľné,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.


Zdroj: SITA.sk - DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s autizmom © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 