Nedeľa 5.4.2026
Meniny má Miroslava
05. apríla 2026
DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s autizmom
Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Informoval o tom Košický samosprávny kraj ...
5.4.2026 (SITA.sk) - Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK). V daných priestoroch už v súčasnosti prijímatelia fungujú v bežnom dennom režime, teda pracujú, oddychujú, rozvíjajú sa a trávia čas v prostredí, ktoré rešpektuje ich potreby.
DOMKO je v rámci Košického kraja prvým špecializovaným zariadením s ambulantnou formou sociálnej služby pre ľudí s PAS, zariadenie je jeho súčasťou od roku 2019.
Kapacita sa rozšírením priestorov zvýšila o vyše 130 percent, z pôvodných osem na 19 miest. Zmenila sa aj kapacita domova sociálnych služieb, ktoré prijímatelia s PAS tiež využívajú, a to zo 60 na 62 miest, čím sa zlepšuje dostupnosť služby. Celkové výdavky na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia boli viac ako 137-tisíc eur, pričom vyše 125-tisíc eur pochádzalo z krajského rozpočtu. Okrem stavebných úprav sa investovalo aj do vytvárania kvalitného, pokojného a funkčného prostredia.
„Rozšírenie zázemia je reakciou na rastúci počet ľudí s poruchou autistického spektra a s tým súvisiaci rastúci dopyt po sociálnych službách, najmä ambulantnej forme. Na Slovensku je v súčasnosti identifikovaných približne 20-tisíc ľudí s PAS a Košický kraj (spolu s Prešovským a Bratislavským) patrí medzi regióny s ich najvyšším výskytom. Po ukončení povinnej školskej dochádzky sa tento trend prirodzene premieta do zvýšenej potreby sociálnej podpory v dospelosti," uvádza KSK, ktorý v súčasnosti zabezpečuje sociálne služby pre vyše 130 ľudí s diagnózou PAS, čo zahŕňa jeho vlastné zariadenia, ako aj neverejných poskytovateľov, ktorým poskytuje finančný príspevok na prevádzku.
„Samotné DOMKO poskytuje ambulantnú službu v špecializovanom zariadení dospelým prijímateľom vo veku od 18 do 62 rokov, pričom aktuálne ide prevažne o mladých ľudí vo veku 21 až 33 rokov. PAS je častejšie diagnostikované u mužov, všeobecne približne v pomere 4 : 1, v prípade Domka ide o pomer 5:1,” dopĺňa košická župa. V zariadení sa pracuje v menších skupinách, dôraz je kladený na individuálny prístup a špecifickú komunikáciu, ktorú ľudia s autizmom potrebujú.
„K pochopeniu autizmu významne prispieva citát amerického profesora špeciálnej pedagogiky a zástancu práv ľudí s autizmom Dr. Stephena Shora: Ak poznáte jedného človeka s autizmom, poznáte práve jedného človeka s autizmom. Každý je iný – v tom, čo má rád, čo ho teší aj čo je preňho náročné. Našou úlohou je hľadať cesty, aby sa aj v dňoch, ktoré sú ťažšie, cítili bezpečne a prijato,“ vraví vedúca úseku sociálnej práce DOMKO – DSS Petra Maľuková. Dodala, že najväčšmi ich teší, keď vidia spokojnosť, záujem a malé posuny.
„Autizmus nie je diagnóza, ktorú by sme mali vnímať cez čísla. Sú za ňou konkrétni ľudia, rodiny a každodenné príbehy. V Domku sa pre nich snažíme vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie. Investície do týchto služieb majú hodnotu, ktorú nemožno merať len číslami – sú spoločensky nevyčísliteľné,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.
Zdroj: SITA.sk - DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s autizmom © SITA Všetky práva vyhradené.
DOMKO je v rámci Košického kraja prvým špecializovaným zariadením s ambulantnou formou sociálnej služby pre ľudí s PAS, zariadenie je jeho súčasťou od roku 2019.
Zlepšuje sa dostupnosť služby
Kapacita sa rozšírením priestorov zvýšila o vyše 130 percent, z pôvodných osem na 19 miest. Zmenila sa aj kapacita domova sociálnych služieb, ktoré prijímatelia s PAS tiež využívajú, a to zo 60 na 62 miest, čím sa zlepšuje dostupnosť služby. Celkové výdavky na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia boli viac ako 137-tisíc eur, pričom vyše 125-tisíc eur pochádzalo z krajského rozpočtu. Okrem stavebných úprav sa investovalo aj do vytvárania kvalitného, pokojného a funkčného prostredia.
„Rozšírenie zázemia je reakciou na rastúci počet ľudí s poruchou autistického spektra a s tým súvisiaci rastúci dopyt po sociálnych službách, najmä ambulantnej forme. Na Slovensku je v súčasnosti identifikovaných približne 20-tisíc ľudí s PAS a Košický kraj (spolu s Prešovským a Bratislavským) patrí medzi regióny s ich najvyšším výskytom. Po ukončení povinnej školskej dochádzky sa tento trend prirodzene premieta do zvýšenej potreby sociálnej podpory v dospelosti," uvádza KSK, ktorý v súčasnosti zabezpečuje sociálne služby pre vyše 130 ľudí s diagnózou PAS, čo zahŕňa jeho vlastné zariadenia, ako aj neverejných poskytovateľov, ktorým poskytuje finančný príspevok na prevádzku.
„Samotné DOMKO poskytuje ambulantnú službu v špecializovanom zariadení dospelým prijímateľom vo veku od 18 do 62 rokov, pričom aktuálne ide prevažne o mladých ľudí vo veku 21 až 33 rokov. PAS je častejšie diagnostikované u mužov, všeobecne približne v pomere 4 : 1, v prípade Domka ide o pomer 5:1,” dopĺňa košická župa. V zariadení sa pracuje v menších skupinách, dôraz je kladený na individuálny prístup a špecifickú komunikáciu, ktorú ľudia s autizmom potrebujú.
Bezpečné a rešpektujúce prostredie
„K pochopeniu autizmu významne prispieva citát amerického profesora špeciálnej pedagogiky a zástancu práv ľudí s autizmom Dr. Stephena Shora: Ak poznáte jedného človeka s autizmom, poznáte práve jedného človeka s autizmom. Každý je iný – v tom, čo má rád, čo ho teší aj čo je preňho náročné. Našou úlohou je hľadať cesty, aby sa aj v dňoch, ktoré sú ťažšie, cítili bezpečne a prijato,“ vraví vedúca úseku sociálnej práce DOMKO – DSS Petra Maľuková. Dodala, že najväčšmi ich teší, keď vidia spokojnosť, záujem a malé posuny.
„Autizmus nie je diagnóza, ktorú by sme mali vnímať cez čísla. Sú za ňou konkrétni ľudia, rodiny a každodenné príbehy. V Domku sa pre nich snažíme vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie. Investície do týchto služieb majú hodnotu, ktorú nemožno merať len číslami – sú spoločensky nevyčísliteľné,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.
Zdroj: SITA.sk - DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach má nové rozšírené priestory pre ľudí s autizmom © SITA Všetky práva vyhradené.
