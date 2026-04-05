Nedeľa 5.4.2026
Meniny má Miroslava
05. apríla 2026
Centrá podnikových služieb sa menia, rastú pomalšie, no nároky na uchádzačov stúpajú
Sektor centier zdieľaných a podnikových služieb mení svoju tvár. Hoci rastie pomalšie, nároky na uchádzačov stúpajú. Juniorské pozície sa menia, časť práce preberajú automatizované systémy a umelá ...
5.4.2026 (SITA.sk) - Sektor centier zdieľaných a podnikových služieb mení svoju tvár. Hoci rastie pomalšie, nároky na uchádzačov stúpajú. Juniorské pozície sa menia, časť práce preberajú automatizované systémy a umelá inteligencia (AI). Sektor však aj naďalej ostáva významným zamestnávateľom. Personalisti priblížili, akými zmenami prechádzajú centrá podnikových služieb a aké majú aktuálne firmy nároky na absolventov.
„Sektor ostáva aj dnes významným zamestnávateľom, mení sa však jeho logika: rast sa spomaľuje, rutinné činnosti ubúdajú a firmy čoraz viac hľadajú pripravených kandidátov, nie ľudí, ktorých si vychovajú úplne od nuly,“ uviedla manažérka personálnej agentúry Grafton Slovakia Veronika Širocká.
Centrá podnikových služieb za posledných päť rokov priebežne rástli, ako počtom centier, tak aj počtom pracovníkov. Tempo rastu však podľa odborníkov už nie je také dynamické ako v minulosti. Kým ešte v roku 2022 stúpla zamestnanosť v sektore o 4,3 %, v súčasnosti sa dostáva do fázy, v ktorej viac rozhoduje produktivita, automatizácia a kvalita kompetencií než počet nových nástupov.
„Na Slovensku nevidíme kolaps sektora, ale koniec jednej jeho éry. A skupinou, pri ktorej je táto zmena viditeľná najviac, sú absolventi. Centrá zdieľaných podnikových služieb už nie sú nastavené na to, aby vo veľkom absorbovali mladých ľudí do rutinných juniorských rolí a postupne si ich zaučili. Dnes chcú omnoho častejšie kandidáta, ktorý je použiteľný takmer od prvého dňa,“ spresnila Širocká.
Doplnila, že juniorské pozície sa z centier nestratili, no mení sa ich počet a povaha. Niektoré administratívne úkony, jednoduché spracovanie dát či základnú internú podporu v súčasnosti už preberajú automatizované systémy a AI nástroje. Firmy tak už nepotrebujú veľké tímy na rutinné procesy, ale skôr ľudí, ktorí vedia dohliadať na kvalitu, riešiť odchýlky a pracovať s dátami, upozornili personalisti.
Centrá podnikových služieb centralizujú svoje aktivity a zameriavajú sa na vznik špecializovaných pozícii. To sa odráža aj v požiadavkách na pracovníkov. Firmy sa v súčasnosti zameriavajú viac na to, či kandidát zvládne kombináciu jazykovej výbavy, digitálnej istoty a analytického myslenia. Hoci vstupné pozície v centrách stále existujú, od juniorských pracovníkov sa už pri nástupe očakáva, že zvládnu základy reportingu, ovládajú prácu v podnikových systémoch či orientáciu v dátach.
„Sektor dnes mladým ľuďom neponúka menej kariéry, ale je menej tolerantný k nepripravenosti. Firmy už nechcú len človeka s diplomom a angličtinou. Chcú kandidáta, ktorý rozumie procesom a dokáže sa rýchlo zorientovať v digitálnom prostredí,“ priblížila Širocká.
Podotkla však, že aj napriek prísnejším podmienkam zostávajú centrá zdieľaných služieb pre mladých ľudí atraktívne. „Pre mladého človeka je tento sektor stále jednou z najlepších ciest, ako získať skúsenosť s medzinárodnou firmou a procesným fungovaním biznisu. Rozdiel je v tom, že dnes už nestačí byť motivovaný. Treba vedieť preukázať aj konkrétnu pripravenosť,“ doplnila.
Zdroj: SITA.sk - Centrá podnikových služieb sa menia, rastú pomalšie, no nároky na uchádzačov stúpajú © SITA Všetky práva vyhradené.
„Sektor ostáva aj dnes významným zamestnávateľom, mení sa však jeho logika: rast sa spomaľuje, rutinné činnosti ubúdajú a firmy čoraz viac hľadajú pripravených kandidátov, nie ľudí, ktorých si vychovajú úplne od nuly,“ uviedla manažérka personálnej agentúry Grafton Slovakia Veronika Širocká.
Koniec jednej éry, nie kolaps
Centrá podnikových služieb za posledných päť rokov priebežne rástli, ako počtom centier, tak aj počtom pracovníkov. Tempo rastu však podľa odborníkov už nie je také dynamické ako v minulosti. Kým ešte v roku 2022 stúpla zamestnanosť v sektore o 4,3 %, v súčasnosti sa dostáva do fázy, v ktorej viac rozhoduje produktivita, automatizácia a kvalita kompetencií než počet nových nástupov.
„Na Slovensku nevidíme kolaps sektora, ale koniec jednej jeho éry. A skupinou, pri ktorej je táto zmena viditeľná najviac, sú absolventi. Centrá zdieľaných podnikových služieb už nie sú nastavené na to, aby vo veľkom absorbovali mladých ľudí do rutinných juniorských rolí a postupne si ich zaučili. Dnes chcú omnoho častejšie kandidáta, ktorý je použiteľný takmer od prvého dňa,“ spresnila Širocká.
Doplnila, že juniorské pozície sa z centier nestratili, no mení sa ich počet a povaha. Niektoré administratívne úkony, jednoduché spracovanie dát či základnú internú podporu v súčasnosti už preberajú automatizované systémy a AI nástroje. Firmy tak už nepotrebujú veľké tímy na rutinné procesy, ale skôr ľudí, ktorí vedia dohliadať na kvalitu, riešiť odchýlky a pracovať s dátami, upozornili personalisti.
Vyššie nároky na juniorov
Centrá podnikových služieb centralizujú svoje aktivity a zameriavajú sa na vznik špecializovaných pozícii. To sa odráža aj v požiadavkách na pracovníkov. Firmy sa v súčasnosti zameriavajú viac na to, či kandidát zvládne kombináciu jazykovej výbavy, digitálnej istoty a analytického myslenia. Hoci vstupné pozície v centrách stále existujú, od juniorských pracovníkov sa už pri nástupe očakáva, že zvládnu základy reportingu, ovládajú prácu v podnikových systémoch či orientáciu v dátach.
„Sektor dnes mladým ľuďom neponúka menej kariéry, ale je menej tolerantný k nepripravenosti. Firmy už nechcú len človeka s diplomom a angličtinou. Chcú kandidáta, ktorý rozumie procesom a dokáže sa rýchlo zorientovať v digitálnom prostredí,“ priblížila Širocká.
Podotkla však, že aj napriek prísnejším podmienkam zostávajú centrá zdieľaných služieb pre mladých ľudí atraktívne. „Pre mladého človeka je tento sektor stále jednou z najlepších ciest, ako získať skúsenosť s medzinárodnou firmou a procesným fungovaním biznisu. Rozdiel je v tom, že dnes už nestačí byť motivovaný. Treba vedieť preukázať aj konkrétnu pripravenosť,“ doplnila.
Zdroj: SITA.sk - Centrá podnikových služieb sa menia, rastú pomalšie, no nároky na uchádzačov stúpajú © SITA Všetky práva vyhradené.
