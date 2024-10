Domovy pre osamelých rodičov by sa opäť mohli zaradiť medzi služby krízovej intervencie, KDH predložilo novelu zákona

18.10.2024 (SITA.sk) - Domovy pre osamelých rodičov by sa mohli opäť zaradiť medzi služby krízovej intervencie. Poslanci Národnej rady SR z poslaneckého klubu Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Branislav Škripek predložili na rokovanie parlamentu novelu zákona o sociálnych službách.Návrh má opäť zaradiť medzi služby krízovej intervencie aj domovy pre osamelých rodičov. Tieto domovy, ktoré boli súčasťou zákona do roku 2008, po ich vypustení stratili financovanie a mnohé zanikli. Predkladatelia zdôrazňujú, že osamelí rodičia patria medzi najohrozenejšie skupiny z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia.„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vrátiť medzi poskytované sociálne služby opäť domovy pre osamelých rodičov, tak aby to najťažšie obdobie mohli prežiť v adekvátnom zariadení pre ich životnú situáciu,“ vysvetlili poslanci.Návrh zákona plánuje domovy pre osamelých rodičov aj financovať zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Poslanci tiež avizovali preskúmanie účelnosti tejto právnej úpravy po piatich rokoch, pričom pozitívny sociálny vplyv a zlepšenie služieb verejnej správy sú hlavnými očakávaniami. Novela priznáva mierny negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, presná suma výdavkom známa nie je.