Schengen je potrebné chrániť, premiér Fico je pripravený stáť v prvej línii v boji proti nelegálnej migrácii

18.10.2024 (SITA.sk) - Schengen je jedným z najvýznamnejších výdobytkov EÚ , je preto potrebné ho chrániť. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po samite lídrov krajín EÚ v Bruseli.Ako zdôraznil, je pripravený stáť v prvej línií pokiaľ ide o nelegálnu migráciu spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom Hlas-SD ) a ministrom obrany Robertom Kaliňákom Smer-SD ). Ako predseda vlády podotkol, migrácia ho zo všetkých tém samitu zaujímala najviac, pretože sa blíži zima a informácie naznačujú, že tlak migrantov môže byť veľký.„Konečne začína platiť filozofia, že ak si neochránime vonkajšie hranice EÚ, tak už bude neskoro. Z tých 100 percent nelegálnych migrantov, ktorí prídu na územia EÚ možno 20 percent vieme vrátiť, no 80 percent zostáva na území EÚ. Preto sa objavujú názory, aby sme sa k tomu postavili inovatívne, ponúkali nové návrhy a nové názory," povedal premiér.Podľa predsedu vlády na rokovanie lídrov EÚ k téme migrácie správne nadväzuje malý samit, ktorý zvolal na 22. októbra v Komárne. Ako premiér informoval, na samite bude rokovať spolu so srbským prezidentom Alexandrom Vučičom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom . Témou spoločného rokovania bude západobalkánska trasa, ktorá je v tomto okamihu pomerne pokojná a zaznamenávajú približne 75 percentný pokles prechodov oproti minulosti.Predseda súčasne ocenil Srbsko, ktoré robí pre ochranu hraníc tvrdé opatrenia. V oblasti nelegálnej migrácie vyzdvihol aj dobrú spoluprácu s maďarskou stranou. Premiér informoval, že sa v súvislosti s nelegálnou migráciou obrátil aj na chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča , pretože je citeľný odklon migrácie smerom na Chorvátsko.V tomto zmysle je podľa Fica potrebné prizvať aj Rakúsko, a preto nevylučuje, že po stretnutí v Komárne sa stretnú aj v širšom formáte. Cieľom má byť ponúknutie EÚ lepšie riešenia na boj proti nelegálnej migrácii. Podľa predsedu vlády sú v tomto smere dôležité aj preventívne a represívne opatrenia. Pripomenul napríklad slovenský nácvik všetkých zložiek, ktoré sa dajú použiť na zelenej hranici s Maďarskom.„Migranti túto informáciu dostali a vedia, že keď prejdú cez našu hranicu, tak ich budeme považovať za ľudí, ktorí porušujú zákon a musia byť zadržaní. Čiže nemajú veľký záujem sa tlačiť cez Slovensko, hoci Slovensko nie je cieľová, ale len tranzitná krajina," dodal premiér a vyhlásil, že nelegálna migrácia je naozajstným ohrozením.„Migranti často nemajú doklady, tvária sa, že nemajú pas a neovládajú jazyk. Je to niečo, čo ohrozuje aj kultúrne tradície Európy a bezpečnosť," uviedol predseda vlády s tým, že Schengen je jedným z hlavných symbolov a jedným z najväčších úspechov. „Nemôžeme si to pokaziť tým, že reagujeme na neschopnosť chrániť si vonkajšie hranice zavádzaním kontrol na vnútorných hraniciach. Chráňme si Schengen ako jeden z najvýznamnejších výdobytkov EÚ," uzavrel Fico.