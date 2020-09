Domy nemusia mať nutne dve poschodia...

Ak si pozriete staršie rodinné domy, drvivá väčšina je dvojposchodových. Naozaj to však tak musí byť aj v roku 2020? Veď v minulosti sa dvojposchodové domy stavali aj preto, že tam často žilo naraz viacero generácií. Dnes to tak zväčša nie je, preto je relevantná otázka – prečo by domy nemohli mať iba jedno poschodie? Zvlášť, keď je to významne ekonomicky výhodnejšie...

Bungalovy letia!

Ak sa naozaj triezvo zamyslíme, tak si uvedomíme, že neexistuje veľa reálnych argumentov, ktoré by hovorili o nutnosti mať dvojposchodový dom. Často sú dve poschodia aj nepraktické a šikovnejšie riešenie je s jedným poschodím. Preto je dnes bungalov na kľúč takou populárnou voľbou, a to nielen pre mladých ľudí! Pretože aj tí starší, ktorým chodenie po schodoch spôsobuje ťažkosti, ocenia, ak majú všetko na jednom poschodí. A, samozrejme, nesmieme zabudnúť, že náklady na výstavbu montovaného jednopodlažného bungalovu sú dramaticky nižšie než náklady na stavbu klasického dvojposchodového rodinného domu.

Montované domy

Bungalovy sa zaraďujú medzi montované domy, ktoré si aj na Slovensku získavajú čoraz väčšiu obľubu. Ich montáž trvá oveľa kratšie, veď od finalizácie projektu po okamih, keď sa nasťahujete, prejdú tak maximálne štyri mesiace! Používajú sa tu iné, úspornejšie a zároveň moderné materiály. A áno, zväčša sa bavíme o jednoposchodových domoch, resp. bungalovoch.

Nižšia energetická náročnosť

Nesmieme zabudnúť, že bungalovy sú zároveň vnímané aj ako moderné nízkoenergetické domy, čo v praxi znamená nižšiu spotrebu energií. Tieto montované domy spĺňajú najprísnejšie normy, čo je jednak zaujímavé z pohľadu životného prostredia, ale čisto aj z vášho osobného, pretože najmä za teplo miniete oveľa menej. Je tomu tak vďaka použitým materiálom, izolácii i využívaní rekuperácie či prítomnosti tepelného čerpadla.

Zdroj obrázka:

KB_3 / Shutterstock.com