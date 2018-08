Donald Trump blahoželal Baldersonovi k víťazstvu v Ohiu

Troy Balderson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablahoželal v stredu republikánovi Troyovi Baldersonovi k víťazstvu v doplňovacích voľbách do Snemovne reprezentantov Kongresu USA v štáte Ohio aj napriek tomu, že oficiálne výsledky volieb ešte nie sú známe, napísala agentúra DPA.Trump zablahoželal Baldersonovi na Twittteri k jehoaj napriek tomu, že jeho protikandidát, demokrat Danny O'Connor, za ním podľa spravodajskej stanice CNN zaostával len o necelých 2000 hlasov a oficiálne výsledky volieb budú známe až vo štvrtok.Podľa CNN získal Balderson 101.574 hlasov voličov (50,2 percenta), zatiaľ čo O'Connor 99.820 hlasov (49,3 percenta).Trump prišiel minulý týždeň do Ohia podporiť práve Baldersona, ktorý chce v Snemovni reprezentantov nahradiť republikána Pata Tiberiho. Ten sa poslaneckého mandátu vzdal, aby sa už vo štvrtok mohol ujať funkcie predsedu združenia podnikateľov Ohio Business Roundtable.Riadne voľby do 435-člennej Snemovne reprezentantov USA a približne tretiny 100-členného Senátu sa budú konať 6. novembra.