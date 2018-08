Mladý Humenčan emigroval v roku 1968 na cudzí pas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Humenné/New York 8. augusta (TASR) - Udalosti z augusta roku 1968 prinútili vtedy mladého Humenčana Gabriela Levického emigrovať. Najprv do Izraela, neskôr do Spojených štátov amerických, kde žije a pôsobí dodnes.Okupácia 20-ročného mladíka spolu s jeho kamarátom z Čiech zastihla v Žiline, keď sa vracal do svojho rodného mesta autostopom.priblížil pre TASR Levický.Podľa jeho slov stáli všade okolo zlovestné tanky, nákladné autá, delá a na každom z nich boli namaľované biele pásy.zdôraznil.Hneď na druhý deň sa pustil do odporu.poznamenal.Dúfal, že vojaci si na tých najmenších netrúfnu strieľať.opísal Levický.Už vtedy ho podľa jeho slov hľadala Štátna bezpečnosť (ŠtB) a ruský Výbor štátnej bezpečnosti (KGB), ale unikol im o týždeň neskôr do Rakúska, a to, ako povedal, na pas Milana Kňažka.spomenul Levický s tým, že to bol práve Kňažko. S jeho pomocou sa tak dostal do Viedne, odkiaľ sa cez židovskú organizáciu HIAS dopravil do Izraela, kde prežil rok.Na územie vtedajšieho Československa sa vrátil na základe celoštátnej amnestie.povedal. So stupňovaním sa tohto teroru, ktorého súčasťou boli každodenné vyšetrovania, spojené s fyzickým a psychickým nátlakom, sa rozhodol odísť, respektíve utiecť do Spojených štátov amerických v roku 1979.Levický prešiel cez mnohé povolania od amatéra novinára, karikaturistu, básnika či výtvarníka. Ústav pamäti národa mu v roku 2015 v New Yorku odovzdal ďakovný list a pamätnú medailu za odpor proti totalitnému režimu.