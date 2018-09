Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do amerických volieb

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok predsedal zasadnutiu Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Vo svojom otváracom prejave hovoril o jadrovej hrozbe zo strany Iránu a o údajnom zasahovaní Číny do volieb v USA.Trump viedol schôdzu vrcholného orgánu OSN vôbec po prvý raz. Počas septembra totiž rotujúce predsedníctvo Bezpečnostnej rady zastávajú práve Spojené štáty.Šéf Bieleho domu vo svojom vystúpení zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo nemôže dopustiť, aby iránsky režim získal atómovú zbraň. Varoval ostatné krajiny, že budú čeliť, ak sa nepridajú k americkým sankciám voči Iránu.vyhlásil Trump.Opätovne kritizoval medzinárodnú dohodu o iránskom jadrovom programe, od ktorej sa rozhodol odstúpiť. Dohoda podľa Trumpa len zaistila Teheránu prísun financií a umožnila mu pokračovať v politike podnecovania chaosu.Prezident USA zároveň obvinil Čínu, že sa pokúša zasahovať do novembrových kongresových a guvernérskych volieb v USA. Peking si podľa neho neželá úspech kandidátov Republikánskej strany.citovali Trumpove slová noviny Wall Street Journal.Trump na zasadnutí Bezpečnostnej rady tiež poďakoval Rusku a Sýrii za to, že spomalili svoj postup voči poslednej bašte povstalcov v provincii Idlib.