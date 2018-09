Vladimir Putin plánuje účasť na oslavách v Paríži

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa plánuje 11. novembra zúčastniť v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. O podrobnostiach návštevy bude Rusko rokovať s Francúzskom v blízkej budúcnosti. Novinárom to v stredu povedal poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.Na otázku, či sa Putin stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, Ušakov podľa agentúry TASS odpovedal, žeAgentúra TASS v ďalšej správe informovala, že jej spravodajca sa Trumpa v New Yorku opýtal, kedy sa opäť stretne s Putinom.uviedol Trump.Putin a Trump sa naposledy stretli 16. júla na bilaterálnom summite v Helsinkách.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov koncom augusta oznámil, že Francúzsko pozvalo ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Vtedy uviedol, že Putin pozvanie zvažuje.povedal Peskov.Zdroj z administratívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vtedy pre TASS povedal, že Putina pozvali do Paríža spolu s lídrami ďalších 80 štátov.Macron sa už skôr vyjadril, že na oslavy stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny plánuje pozvať lídrov krajín, ktoré boli do tohto konfliktu zapojené. Hlavy štátov a vláda a predstavitelia medzinárodných organizácií by mali pri tejto príležitosti prediskutovať iniciatívy zamerané na uvoľnenie globálneho napätia. Podujatie by sa malo konať v Paríži v dňoch 11.-13. novembra.