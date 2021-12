Donald Trump požiadal najvyšší súd o zablokovanie vydania dokumentov týkajúcich sa útoku na Kapitol

Vydanie dokumentov môže uškodiť prezidentskému úradu

Výbor chce vniesť svetlo do udalostí

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump požiadal Najvyšší súd Spojených štátov o zablokovanie vydania dokumentov Bieleho domu, ktoré chce výbor Snemovne reprezentantov pre vyšetrovanie januárového útoku na Kapitol.Jeho právnici v žiadosti argumentujú, že „ústava aj zákon o prezidentských záznamoch dávajú bývalým prezidentom jasné právo chrániť svoje dôverné záznamy pred predčasným šírením“. Tento prípad podľa nich predstavuje jasnú hrozbu pre dané právo.Trump argumentuje, že sa na jeho minulú komunikáciu vzťahuje výkonná výsada, na základe ktorej môžu byť prezidentské spisy uchované v tajnosti. Vydanie dokumentov by podľa neho mohlo v budúcnosti uškodiť prezidentskému úradu. Prezident Joe Biden však výsadu na tieto dokumenty stiahol, pretože sú vo verejnom záujme. Dokumenty zahŕňajú prezidentské denníky, záznamy návštev, návrhy prejavov, rukou písané poznámky „o udalostiach zo 6. januára“ vtedajšieho Trumpovho personálneho šéfa Marka Meadowsa a „návrh výkonného nariadenia na tému volebnej integrity,“ informoval Národný archív.Federálny odvolací súd pred dvomi týždňami zamietol Trumpovu žiadosť o zákaz vydania dokumentov. Zároveň však zakázal aj Národnému archívu, aby ich vydal ešte predtým, ako prípad zváži najvyšší súd, kde Trump počas svojej vlády menoval troch z jeho deviatich sudcov.Výbor chce nahliadnuť do dokumentov, pretože by podľa neho mohli vniesť svetlo do udalostí, ktoré viedli k útoku na Kapitol.Trumpovi priaznivci 6. januára vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.