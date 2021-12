Obstarávanie pozemnej techniky prišlo v poslednej možnej chvíli, Ukrajina je zdvihnutým prstom

Zdvihnutý prst pre celú Európu

Výroba a servis majú byť na Slovensku

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obstarávanie pozemnej techniky, teda obrnených kolesových vozidiel a obrnených pásových vozidiel prichádza v poslednej možnej chvíli. Myslí si to Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) v súvislosti s vývojom na rusko-ukrajinskej hranici.Eskalácia napätia je podľa ZBOP zdvihnutým prstom pre celú Európu a aj partnerské štáty Severoatlantickej aliancie.„Mier je krehký a nemôžeme ho považovať za samozrejmosť. Oceňujeme preto, že rezort obrany aktívne pristupuje k modernizácii našich ozbrojených síl. Slovensko ako člen Európskej únie a Severoatlantickej aliancie má silných spojencov, ako zodpovedný partner si ale musí plniť aj svoje záväzky," povedal prezident ZBOP Tibor Straka. Vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády určil parlament ako prioritu pre budovanie ozbrojených síl v Obrannej stratégii SR v januári tohto roku, zohľadňujúc Ciele spôsobilostí NATO.Vysoký počet ruských vojakov a armádnej techniky v blízkosti ukrajinskej štátnej hranice znepokojuje nielen predstaviteľov európskych štátov a Spojených štátov amerických, na rastúce napätie upozorňujú aj predstavitelia domáceho obranného priemyslu. „Pandémia koronavírusu či zdražujúce sa ceny energií a materiálov odvrátili našu pozornosť od iných tém. Rastúce napätie na rusko-ukrajinskej hranici je zdvihnutým prstom aj pre našu obranu," pokračoval Straka.Plánovaná modernizácia pozemného vojska je podľa ZBOP kľúčovým faktorom pre rozvoj celých ozbrojených síl, pričom významným spôsobom ovplyvní aj domácich výrobcov bezpečnostného a obranného priemyslu. „Trváme na tom, aby bol domáci obranný priemysel zapojený v čo najväčšej možnej miere, aby výroba a následný servis boli realizované na Slovensku, je to v najvyššom záujme štátu. Práve možný konflikt na Ukrajine nám ukazuje, že mier nie je samozrejmosťou. Je nevyhnutné, aby sme sme boli pripravení a Slovensko malo strategické know how," uzavrel prezident ZBOP Tibor Straka.