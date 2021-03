Donald Trump sa plánuje vrátiť na sociálne médiá, vlastnou platformou chce prilákať milióny ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa podľa jeho poradcu čoskoro vráti na sociálne médiá s jeho vlastnou platformou. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trumpov poradca Jason Miller sa pre Fox News vyjadril, že exprezident by sa na sociálne médiá mohol vrátiť do dvoch, troch mesiacov. Jeho platforma bude podľa jeho slov veľmi populárna a „úplne predefinuje hru“. Bližšie podrobnosti Miller na margo platformy neposkytol, povedal len, že „každý bude čakať a pozerať sa na to, čo presne prezident Trump robí“ a priláka „desiatky miliónov ľudí“.V tejto súvislosti mal Trump vo svojom rezorte Mar-a-Lago na Floride niekoľko stretnutí s rôznymi tímami. Miller uviedol, že bývalému prezidentovi sa ozvalo viacero spoločností.Trumpa zablokovali na viacerých platformách sociálnych médií, vrátane Twitteru a Facebooku, po januárových nepokojoch vo Washingtone. Nepokoje, pri ktorých jeho podporovatelia vtrhli do Kapitolu Spojených štátov, zanechali päť mŕtvych. Twitter bol pritom jeden z hlavných komunikačných nástrojov bývalého prezidenta, ktorý mal na ňom takmer 90 miliónov sledovateľov. Spoločnosť trvalé zablokovanie odôvodnila rizikom ďalšieho podnecovania násilia.