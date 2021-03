Ikea France má problém, čelí obvineniu zo sledovania zamestnancov a klientov

Popreli špionážnu stratégiu

Tresty až 10 rokov väzenia

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzska pobočka spoločnosti Ikea a niekoľkí jej bývalí vedúci pracovníci sa v pondelok postavili pred súd pre obvinenia z nelegálneho sledovania zamestnancov a zákazníkov.Odborová organizácia v roku 2012 nahlásila túto švédsku firmu zameriavajúcu sa na predaj a výrobu nábytku a bytových doplnkov francúzskym orgánom a obvinila ju zo zhromažďovania osobných údajov podvodnými spôsobmi.Odbory tvrdili, že Ikea France zaplatila za získanie prístupu k policajným spisom, ktoré obsahovali informácie o mnohých jednotlivcoch, najmä o odborových aktivistoch a zákazníkoch, ktorí boli v sporoch so spoločnosťou Ikea. Počas pondelňajšieho procesu pred súdom vo Versailles však právnici Ikea France popreli akúkoľvek špionážnu stratégiu.Zamestnanec Ikea a odborový aktivista Hocine Redouane však na súde uviedol, že spoločnosť ho mylne podozrievala z toho, že je bankový lupič, pretože jej vyšetrovací systém našiel v trestnom registri záznamy týkajúce sa zlodeja s rovnakým menom. Ďalšie obvinenie tvrdilo, že spoločnosť skúmala register trestov iného zamestnanca, aby zistila, ako mohol pracovník s nízkym príjmom vlastniť automobil značky BMW.Bývalý vedúci oddelenia riadenia rizík v Ikea France Jean-Francois Paris pred súdom priznal, že na takéto vyšetrovacie praktiky bolo v spoločnosti ročne vyčlenených 530 až 630-tisíc eur. Pred súd sa postavia aj niekdajší riaditelia Ikea France Jean-Louis Baillot a Stefan Vanoverbeke, bývalý finančný riaditeľ Dariusz Rychert, ako aj manažéri obchodov a policajti.V prípade dokázania viny hrozia dvom bývalým generálnym riaditeľom tresty až 10 rokov väzenia a pokuty vo výške 750-tisíc eur. Ikea France môže dostať maximálny finančný trest vo výške 3,75 milióna eur. Súd by mal trvať do 2. apríla.