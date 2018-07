Donald Trump uznal závery o ruskom zasahovaní do volieb

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júla (TASR) - Vzťahy medzi USA a Ruskom sa výrazne zlepšili, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump. Zároveň zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.Trump sa takto vyjadril v Bielom dome po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.Trump však teraz tvrdí, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.