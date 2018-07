Po presune uhynul v Keni ďalší kriticky ohrozený nosorožec čierny

Dvaja čierni nosorožci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 17. júla (TASR) - Deviaty nosorožec ostronosý (čierny) uhynul v Keni po tom, ako 11 jedincov tohto kriticky ohrozeného druhu premiestnili z hlavného mesta Nairobi do nového národného parku. Oznámilo to v utorok kenské ministerstvo pre cestovný ruch a divo žijúce zvieratá. O úhyne predošlých ôsmich jedincov informovalo v piatok.Podľa predbežného vyšetrovania išlo o otravu soľou, keďže sa nosorožce snažili v novom prostredí adaptovať na slanšiu vodu, uviedlo ministerstvo. Takto ostávajú nažive len dva z 11 nosorožcov, ktorých v júni previezli do nového národného parku.Ministerstvo pozastavilo sťahovanie nosorožcov a tých, čo prežili, v parku pozorne sleduje.Ochrancovia prírody a divo žijúcich zvierat v Afrike tvrdo pracujú na tom, aby nosorožcov čiernych ochránili pred pytliakmi, ktorí ich lovia kvôli rohom a tými potom zásobujú ilegálny ázijský trh.