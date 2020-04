Donald Tusk vyzval na bojkot prezidentských volieb v Poľsku, prinášajú riziko

Proti je aj Európsky parlament

Favoritom súčasný prezident

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk vyzval v utorok na bojkot nadchádzajúcich prezidentských volieb v rodnom Poľsku. Hlasovanie prostredníctvom pošty, ktoré navrhla vláda, podľa neho vzhľadom na súčasnú pandémiu so sebou prináša zdravotné riziká a nespĺňalo by ani demokratické požiadavky pre slobodné a transparentné voľby.Tusk, ktorý bol premiérom Poľska v rokoch 2007 až 2014, vo videoodkaze oznámil, že sa "nezúčastní na hlasovacom procese". Ako povedal, hlasovanie, ktoré propaguje vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS), "nemá s voľbami nič spoločné". Proti konaniu volieb počas pandémie sa vyslovili tiež Európsky parlament a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.Hlasovanie výlučne prostredníctvom pošty presadzuje vládna strana, ktorá sa snaží o to, aby sa voľby konali v pôvodnom termíne. Šíriaci sa koronavírus a s ním súvisiace prísne obmedzenia totiž neumožňujú, aby sa Poliaci v hromadných počtoch dostavili do hlasovacích miestností. Kandidátka centristickej Občianskej platformy, ktorú založil Tusk, Malgorzata Kidawová-Bloňská, už rovnako oznámila, že sa na takýchto voľbách nezúčastní.Vplyvní rímskokatolícki biskupi medzičasom opatrne apelovali na poľskú vládu aj opozičné strany, aby "prostredníctvom dialógu našli také riešenia, ktoré by nevyvolávali právne pochybnosti" a rešpektovali by demokratické princípy "slobodných a čestných volieb".Prezidentské voľby sú v Poľsku naplánované na 10. mája. Favoritom je podľa prieskumov verejnej mienky súčasný prezident Andrzej Duda, ktorého podporuje vládna strana PiS.