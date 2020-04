Jeden z najbohatších Nórov skončil v rukách polície, zrejme zinscenoval únos a vraždu manželky

Páchatelia žiadali výkupné

Vyšetrovanie doma aj v zahraničí

28.4.2020 - Jedného z najbohatších mužov Nórska v utorok zatkla polícia v súvislosti so zmiznutím jeho manželky v roku 2018. Tom Hagen je podozrivý z jej vraždy alebo spoluúčasti na nej. Prípad pritom polícia najprv vyšetrovala ako únos.Hlavný vyšetrovateľ Tommy Bröske uviedol, že Hagena zatkli na ceste do práce. "Prípad je charakterizovaný jasne naplánovaným podvodom. Ako ďalšie hypotézy slabli, podozrenia voči Tomovi Hagenovi postupne silneli," vyjadril sa v utorok v Osle. Prokurátorka Aase Kjustad Eriksson priblížila, že sa v stredu budú usilovať o to, aby Hagen zostal štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe, a je možné, že vykonajú ešte niekoľko zatknutí.O možnom motíve sa polícia odmietla vyjadriť.Prípad zmiznutia Anne-Elizabeth Falkevik Hagen sa dostal na verejnosť vlani v januári. Polícia vtedy tvrdila, že 69-ročnú ženu uniesli a je nezvestná od 31. októbra 2018. Žena zmizla z ich domu v Loerenskogu pri Osle. Polícia vtedy uviedla, že za ňu páchatelia žiadajú výkupné, ktoré podľa denníka VG predstavovalo 9 miliónov eur v kryptomenách.Polícia neskôr zverejnila videá z bezpečnostných kamier, na ktorých sa dvaja muži neprestajne prechádzajú pred Hagenovým pracoviskom. Vyšetrovatelia s policajnými psami tiež prehľadali okolie okolo domu manželov a potápači prehľadali aj neďaleký rybník. Vyšetrovanie viedli doma aj v zahraničí. V júni 2019 však zmenili ich hlavnú hypotézu, pretože neevidovali žiadne náznaky toho, že by žena bola živá, a nemali ani kontakt s údajnými únoscami. Vyšetrovatelia predpokladajú, že Falkevik Hagen, ktorú sa dosiaľ nepodarilo nájsť, zabili a "nemožno vylúčiť zinscenovaný únos", ktorý mal vraždu zakryť.Hagen je podnikateľ v oblasti nehnuteľností a v energetickom sektore a jeho majetok sa odhaduje na takmer 1,7 miliardy korún (v prepočte vyše 148 miliónov eur).