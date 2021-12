Donášková služba Wolt pôsobí už aj v Poprade, k prvým objednávkam ponúka štedré zľavy

Wolt

Štedrá zľava

Wolt

Wolt

Chceli by donášať aj potraviny

Wolt

Wolt

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Donášková službapridala na svoju platformu dvanáste slovenské mesto. Od piatka 3. decembra jazdia modrí kuriéri aj v uliciach Popradu, a to od časti Juh III po Veľkú a Spišskú Sobotu. Zákazníci si cez aplikáciu služby v mobile alebo na počítači môžu vybrať z ponuky niekoľkých desiatok reštaurácií.Nájdu tam pizzu, burgre, ázijskú ale aj tradičnú kuchyňu. Nové popradské prevádzky by mali postupne pribúdať, a to aj v oblasti retailu. Informovala o tom v piatok prostredníctvom tlačovej správy manažérka komunikácie spoločnosti Jana Jarošová.Podľa generálneho riaditeľaSlovensko Tomáša Beniaka môže donášková služba pomôcť aj popradským podnikateľom. „Pandemická situácia a slabá turistická sezóna určite strpčujú podnikanie mnohým z nich. Verím, že nielen v tomto ťažkom období budeme partner, ktorý im pomôže priblížiť ich k zákazníkom,” povedal.Všetci používatelia v Poprade môžu na prvé dva týždne využiť donášku cezzadarmo, zároveň pre prvú objednávku si môžu uplatniť zľavový promokód reštaurácie v hodnote päť eur.Okrem donášok hotových jedál už v mnohých mestách prostredníctvom spoločnosti pribudli k reštauráciám aj potraviny, kvetinárstva, predajcovia výživových doplnkov, cukrovinky, vinárne či knihy. Aj v Poprade sa postupne pridávajú ďalšie spoločnosti. „Veríme, že čoskoro ponúkneme v Poprade aj donášku potravín,” dodal Beniak.je fínska spoločnosť založená v roku 2014, ktorá úspešne pôsobí už vo viac ako 23 krajinách, viac ako 250 mestách a má už viac ako 16 miliónov registrovaných používateľov. Prvú prevádzku v Bratislave spustilv septembri 2019.