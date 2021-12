Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco

Tesco na Slovensku vyhralo v nasledujúcich kategóriách programu Dôveryhodné značky:



E-shopy s potravinami (Tesco Online nákupy dostupné pre 2,8 milióna obyvateľov Slovenska)



Predajcovia potravín (reťazec prevádzkuje 154 obchodov rozličných formátov, 3 distribučné centrá či 18 čerpacích staníc)



Privátne značky (zahŕňajú potraviny za najdostupnejšiu cenu na trhu, ako aj obľúbené výrobky prémiovej kvality Finest);



Výhru získala aj značka odevov F&F od Tesca, a to v kategórii: predajcovia odevov



Úspech reťazca uzatvára ocenenie pre Tesco Finančné služby, ktoré podávajú zákazníkom pomocnú ruku v rozličných životných situáciách



3.12.2021 (Webnoviny.sk) -Dôveryhodné značky predstavujú jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu vyhodnocuje značky s najväčšou dôverou zo strany slovenských spotrebiteľov. V tohtoročnom ročníku sa päťnásobným víťazom Dôveryhodných značiek stal reťazec Tesco."Náš príbeh na Slovensku píšeme už 25 rokov. Som nesmierne hrdý, žena záver roka prichádza fantastická správa – päťnásobný úspech pre Tesco, ktorý potvrdzuje, že sme naďalej skvelým miestom na nákupy pre zákazníkov a za každých okolností im prinášame niečo navyše. Veľmi sa tešíme z toho, aký skvelý výsledok sme dosiahli v programe Dôveryhodné značky 2021. Tesco a jeho pridružené značky sa stali víťazmi v piatich kategóriách a navyše sme sa stali prvou značkou, ktorá v histórii tohto programu dosiahla prvenstvo hneď v toľkých kategóriách. Navyše, podarilo sa nám to v súčasnom neľahkom období, a preto mi nedá nezopakovať jedno obrovské ďakujem adresované všetkým kolegom a kolegyniam Tesca za ich obetavú prácu. Rovnako patrí vďaka našim zákazníkom, vážime si ich dôveru a ocenenie vnímame ako veľký záväzok," uviedolAj do budúceho obdobia si Tesco na Slovensku stanovilo ambiciózne ciele: "Darí sa nám organicky rásť, otvorili sme nové obchody, neustále zlepšujeme ponuku pre zákazníkov vrátane našich obľúbených vlastných značiek a rozširujeme taktiež online nákupy – ich dostupnosť, komfort či rýchlosť donášky. Kontinuálne prinášame nakupujúcim niečo navyše, napríklad vďaka značke odevov F&F, na ktorú sme hrdí aj vďaka tomu, že sa stáva čoraz viac udržateľnou. Rovnako je to aj pri všetkých ostatných aktivitách Tesca na Slovensku, pri ktorých myslíme na potreby planéty a ochranu jej obmedzených zdrojov. Už dnes môžeme všetkých ubezpečiť, že hmatateľný príspevok pre komunity a neustály dôraz na pozitívnu zmenu pre celú spoločnosť – vrátane trvalej udržateľnosti – zostávajú kľúčovými piliermi nášho podnikania aj do ďalších rokov," zdôraznilInformačný servis