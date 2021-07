Dončič si so spoluhráčmi usporiadal v Tokiu búrlivú párty, usvedčila ich fotografia na sociálnej sieti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Basketbalisti Slovinska sa na olympijských hrách v Tokiu postarali o škandál. Luka Dončič , Vlatko Čančar, Aleksej Nikolič, Zoran Dragič a niekoľkí ďalší členovia slovinskej reprezentácie usporiadali v olympijskej dedine bujarý večierok, na ktorom si vychutnávali alkohol a vodnú fajku.Ako uviedol srbský web Blic Sport s odvolaním na španielske periodikum Mundo Deportivo, správy o párty sa prevalili po tom, ako španielska basketbalistka Kristina Ouvinjová zverejnila na Instagrame záber zo stretnutia so slovinskými basketbalistami. Neskôr síce príspevok zmazala, no bolo už neskoro.„Chcela by som sa ospravedlniť tým, ktorých znepokojili obrázky zverejnené na mojom Instagrame, a najmä členom slovinskej výpravy. Urobila som chybu, že som tam zavesila túto fotografiu, ale chcem zdôrazniť, že všetci športovci, ktorí sa v Tokiu nachádzajú, si plne uvedomujú súčasnú pandémiu koronavírusu,“ uviedla Ouvinjová.