 Tlačové správy

Dongfeng sa na Slovensku blíži k zásadnému míľniku, má už 19 predajných a servisných miest


Sieť tak teraz veľmi dobre pokrýva väčšinu územia na západe, strede aj východe krajiny a motoristi to k svojmu predajcovi vozidiel Dongfeng nebudú mať ďaleko v prípade záujmu o nové auto alebo nutnosti ...



df servisna predajna siet1225 3 676x451 29.12.2025 (SITA.sk) - Sieť tak teraz veľmi dobre pokrýva väčšinu územia na západe, strede aj východe krajiny a motoristi to k svojmu predajcovi vozidiel Dongfeng nebudú mať ďaleko v prípade záujmu o nové auto alebo nutnosti servisného zásahu. Postupne rastie aj počet predajcov a servisov dcérskej prémiovej značky Voyah, ktorá je aktuálne dostupná v Bratislave, Košiciach, Trnave a Dunajskej Strede.


"Dongfeng pokračuje vo svojom záväzku skvalitňovania služieb pre svojich zákazníkov. Nedávno sme otvorili už 19. showroom na Slovensku. Je to dôležité pre motoristov, ktorí si chcú tieto zaujímavé vozidlá pred kúpou prezrieť a vyskúšať na vlastnej koži, ale najmä pre aktuálnych majiteľov. Tí to vďaka hustej servisnej sieti nemajú ďaleko zo žiadneho mesta a v prípade škodovej udalosti či iných problémov tak skracujeme čas, ktorý by boli bez svojho vozidla," uviedol Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značiek Dongfeng a Voyah na slovenský trh.

Personál vo všetkých 19 servisoch Dongfeng je dôkladne preškolený a dokáže poskytnúť autorizované servisné služby pre každé zo spaľovacích, hybridných alebo elektrických vozidiel značky. "Zákazníci tak dostanú všetky služby priamo na Slovensku a nemusia cestovať do zahraničia," doplnil.

Showroom aj servis DongFeng v každom väčšom meste na Slovensku


Predajcovia a servisy Dongfeng sú aktuálne dostupné v Bratislave, Košiciach (2x), Prešove, Nitre, Trnave, Trenčíne (2x), Žiline, Zvolene, Prievidzi, Nových Zámkoch, Galante, Komárne, Dunajskej Strede, Rožnave, Topoľčanoch, Vranove nad Topľou a Poprade.

Dongfeng na Slovensku aktuálne ponúka 12 rôznych spaľovacích, hybridných aj elektrických vozidiel vrátane modelu Dongfeng Shine s cenovkou od 19 490 eur s DPH, doplnených exkluzívnym off-roadom MHERO 917.

Elektromobily a plug-in hybridy sesterskej značky Voyah sú dostupné v štyroch mestách na Slovensku, aj ich predajná a servisná sieť však rýchlo rastie.

Zdroj: SITA.sk - Dongfeng sa na Slovensku blíži k zásadnému míľniku, má už 19 predajných a servisných miest © SITA Všetky práva vyhradené.

