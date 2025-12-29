|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milada
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. decembra 2025
Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast
Za 11 mesiacov roka 2025 evidujú policajti 4 376 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog. Ako pre médiá zdôraznil viceprezident Policajného zboru ...
Zdieľať
29.12.2025 (SITA.sk) - Za 11 mesiacov roka 2025 evidujú policajti 4 376 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog. Ako pre médiá zdôraznil viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, v roku 2024 po 11 mesiacoch evidovali 2 572 takýchto vodičov.
„Takže nárast o 1 804," upozornil Polakovič. Doplnil však, že polícia sa danej problematike venuje.
Polícia zároveň podľa Polakoviča eviduje za rok 2025 zatiaľ 11 204 dopravných nehôd. Pri nich zomrelo spolu 220 osôb. „To nie je len číslo. Je to nejaký osud, je to nejaký ľudský príbeh," skonštatoval policajný viceprezident. Pozitívne podľa neho na druhej strane je, že usmrtených je o 34 menej, ako v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast © SITA Všetky práva vyhradené.
„Takže nárast o 1 804," upozornil Polakovič. Doplnil však, že polícia sa danej problematike venuje.
Polícia zároveň podľa Polakoviča eviduje za rok 2025 zatiaľ 11 204 dopravných nehôd. Pri nich zomrelo spolu 220 osôb. „To nie je len číslo. Je to nejaký osud, je to nejaký ľudský príbeh," skonštatoval policajný viceprezident. Pozitívne podľa neho na druhej strane je, že usmrtených je o 34 menej, ako v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
HK Poprad spojil Vianoce s pomocou: Kamzíci rozdávali radosť tam, kde je najviac potrebná
HK Poprad spojil Vianoce s pomocou: Kamzíci rozdávali radosť tam, kde je najviac potrebná
<< predchádzajúci článok
Dongfeng sa na Slovensku blíži k zásadnému míľniku, má už 19 predajných a servisných miest
Dongfeng sa na Slovensku blíži k zásadnému míľniku, má už 19 predajných a servisných miest