 Z domova

29. decembra 2025

Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast


Dopravné nehody jazda pod vplyvom drog Policajti viceprezident Policajného zboru SR

Za 11 mesiacov roka 2025 evidujú policajti 4 376 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog. Ako pre médiá zdôraznil viceprezident Policajného zboru ...



befunky collage 1 676x451 29.12.2025 (SITA.sk) - Za 11 mesiacov roka 2025 evidujú policajti 4 376 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog. Ako pre médiá zdôraznil viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, v roku 2024 po 11 mesiacoch evidovali 2 572 takýchto vodičov.


„Takže nárast o 1 804," upozornil Polakovič. Doplnil však, že polícia sa danej problematike venuje.

Polícia zároveň podľa Polakoviča eviduje za rok 2025 zatiaľ 11 204 dopravných nehôd. Pri nich zomrelo spolu 220 osôb. „To nie je len číslo. Je to nejaký osud, je to nejaký ľudský príbeh," skonštatoval policajný viceprezident. Pozitívne podľa neho na druhej strane je, že usmrtených je o 34 menej, ako v roku 2024.


Zdroj: SITA.sk - Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast © SITA Všetky práva vyhradené.

Dopravné nehody jazda pod vplyvom drog Policajti viceprezident Policajného zboru SR
