Donovaly museli uzavrieť, pri Korytnici sa čelne zrazil nákladiak s autom (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda zablokovala premávku na horskom priechode Donovaly, ktorý museli po nehode uzavrieť. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.Podľa Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici išlo o dopravnú nehodu nákladného vozidla a osobného auta na štátnej ceste I/59. K čelnej zrážke došlo v smere na Ružomberok pred odbočkou Korytnica. Podľa hasičov osoba v osobnom vozidle utrpela devastačné zranenia nezlučiteľné so životom.Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky - sedem príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ (OR HaZZ) v Banskej Bystrici s dvoma kusmi techniky a traja príslušníci OR HaZZ v Ružomberku a jedným kusom techniky, doplnili hasiči.