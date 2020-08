Dopady pandémie na cestovný ruch sú rozdielne a pomoc bude treba selektovať, tvrdí Kollár

Nepriaznivý dopad aj na dodávateľov

Pomoc selektovaná podľa tržieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 - Aj keď pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila celý cestovný ruch, dopady na podnikateľov v tejto sfére podnikania nie sú rovnaké. Po stretnutí s podnikateľmi v cestovnom ruchu v Trnave to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár.Kým Vysoké Tatry a ďalšie vychytené destinácie sú dnes plné turistov, mestské hotely v Bratislave alebo Trnave sú podľa predsedu parlamentu zatvorené alebo bez hostí.„Podnety od podnikateľov musíme vyhodnotiť a nastaviť určité formy pomoci, mali by sme však selektovať. Podnikatelia v horách, akvaparkoch alebo termálnych kúpaliskách sa teraz čiastočne nadýchnu, ale tí v mestách nie,“ povedal Kollár.Zatvorené hotely alebo hotely bez hostí majú podľa neho zároveň nepriaznivý dopad aj na dodávateľov z oblasti poľnohospodárskej produkcie alebo rôznych služieb.Sekcia cestovného ruchu na ministerstve dopravy podľa jej riaditeľa Radúza Dulu pripravila všetky podklady potrebné pre zníženie dane z pridanej hodnoty pre túto oblasť, ale konečné rozhodnutie bude na politikoch.Takisto pripravila schému štátnej pomoci pre cestovný ruch a projekt príspevku na rekreáciu. Pomoc by mala byť podľa Dulu selektovaná podľa tržieb, tak, aby najväčšiu podporu dostali tie subjekty, ktoré mali aj najväčšie výpadky v tržbách.Koronakríza podľa majiteľa jedného z trnavských hotelov Petra Cáka najviac zasiahla práve mestské hotely. Vypadla im biznis klientela, niektoré preto zatvorili a ďalšie bojujú o prežitie.Trnava je navyše destinácia, do ktorej turisti prídu zvyčajne len na jeden deň a neprenocujú tam. Jeho hotel prepustil tretinu zamestnancov, počet hostí však stúpa len veľmi pomaly. Okrem toho niektorí rušia rezervácie z obavy pred druhou vlnou pandémie.