Švédi stiahli svojich zamestnancov z veľvyslanectva v Pchjongjangu, diplomatická misia ale trvá

Náročnejšia situácia

Zaviedli blokádu

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Švédski zamestnanci opustili veľvyslanectvo tejto krajiny v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Diplomatická misia v Pchjongjangu naďalej pokračuje, do práce však aktuálne chodí akurát domáci personál."Hlavným dôvodom je to, že sme dočasne premiestnili našich diplomatov, ktorí sú na dovolenke alebo sú súčasťou plánovanej rotácie," uviedol hovorca švédskeho ministerstva zahraničných vecí Anton Dahlquist a zdôraznil, že Švédsko ďalej udržiava diplomatické vzťahy s KĽDR.Dahlquist však pripustil, že situácia v krajine na severe Kórejského polostrova je pre diplomatov a medzinárodné organizácie čoraz náročnejšia.Týka sa to predovšetkým cestovania, preberania diplomatických zásielok a čiastočne aj pre súčasnú pandémiu koronavírusu.KĽDR v reakcii na šíriace sa ochorenie COVID-19 zaviedla blokádu a uzavrela hranice s Čínou, jej hlavným spojencom a hospodárskym "záchranným kolesom".Švédsko má diplomatické vzťahy s KĽDR od roku 1973 a je jedna z mála západných krajín s veľvyslanectvom v Pchjongjangu. V rámci neho poskytuje napríklad konzulárne služby v KĽDR pre USA.