Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
DOPÍSKALI: Snášel a Žák v tejto sezóne už nebudú rozhodovať
Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) ich potrestala za chyby v neprospech hostí v piatkovom piatom zápase štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce (5:3).
Hokejoví rozhodcovia Vladimír Snášel a Marek Žák už v tejto sezóne nebudú nominovaní na zápasy play off Tipsport ligy. Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) ich potrestala za chyby v neprospech hostí v piatkovom piatom zápase štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce (5:3).
„KR SZĽH vyhodnotila, že v piatkovom piatom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce došlo v druhej tretine k pochybeniam hlavných arbitrov, ktoré mali vplyv na priebeh duelu. V 29. minúte hlavní rozhodcovia nesprávne vyhodnotili situáciu, pri ktorej domáci obranca Dmitrij Kostenko atakoval prenikajúceho útočníka Michaloviec Jordana Martela. Namiesto potrestania nitrianskeho beka hra pokračovala a Nitra v čase 29:22 min vyrovnala na 2:2 zásluhou Robbyho Jacksona. Arbitri podľa KR SZĽH zároveň v čase 29:34 min udelili neadekvátne vysoký trest (5 minút+DKZ za krosček) útočníkovi Michaloviec Petrovi Lichancovi, keď Lichanec zasiahol súpera primárne päsťou a naopak, nepotrestali nitrianskeho útočníka Filipa Bajteka za iniciovanie celého konfliktu s Lichancom. V dôsledku nesprávnych verdiktov rozhodcov dostala Nitra výhodu päťminútovej presilovky, ktorú využila na strelenie gólu na 3:2. Počas trvania Lichancovho trestu strelila aj gól 4:2, medzitým však došlo aj k ďalším dvom vylúčeniam hráčov Nitry a Michaloviec,“ píše sa v stanovisku na webe hockeyslovakia.sk.
„Na základe vyššie spomenutých udalostí v piatom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy medzi Nitrou a Michalovcami sa KR SZĽH rozhodla nenominovať arbitrov Vladimíra Snášela a Mareka Žáka do ďalších zápasov slovenskej najvyššej súťaže v rámci aktuálnej sezóny,“ informovala rozhodcovská komisia.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hagarov top moment sezóny boli ZOH: Zážitok na celý život
<< predchádzajúci článok
Bojuje za svet pre všetkých – Eva Gažová získala svetové uznanie za inklúziu
