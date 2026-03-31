 24hod.sk    Šport

31. marca 2026

DOPÍSKALI: Snášel a Žák v tejto sezóne už nebudú rozhodovať



Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) ich potrestala za chyby v neprospech hostí v piatkovom piatom zápase štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce (5:3).



Hokejoví rozhodcovia Vladimír Snášel a Marek Žák už v tejto sezóne nebudú nominovaní na zápasy play off Tipsport ligy. Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) ich potrestala za chyby v neprospech hostí v piatkovom piatom zápase štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce (5:3).


„KR SZĽH vyhodnotila, že v piatkovom piatom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce došlo v druhej tretine k pochybeniam hlavných arbitrov, ktoré mali vplyv na priebeh duelu. V 29. minúte hlavní rozhodcovia nesprávne vyhodnotili situáciu, pri ktorej domáci obranca Dmitrij Kostenko atakoval prenikajúceho útočníka Michaloviec Jordana Martela. Namiesto potrestania nitrianskeho beka hra pokračovala a Nitra v čase 29:22 min vyrovnala na 2:2 zásluhou Robbyho Jacksona. Arbitri podľa KR SZĽH zároveň v čase 29:34 min udelili neadekvátne vysoký trest (5 minút+DKZ za krosček) útočníkovi Michaloviec Petrovi Lichancovi, keď Lichanec zasiahol súpera primárne päsťou a naopak, nepotrestali nitrianskeho útočníka Filipa Bajteka za iniciovanie celého konfliktu s Lichancom. V dôsledku nesprávnych verdiktov rozhodcov dostala Nitra výhodu päťminútovej presilovky, ktorú využila na strelenie gólu na 3:2. Počas trvania Lichancovho trestu strelila aj gól 4:2, medzitým však došlo aj k ďalším dvom vylúčeniam hráčov Nitry a Michaloviec,“ píše sa v stanovisku na webe hockeyslovakia.sk.

„Na základe vyššie spomenutých udalostí v piatom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy medzi Nitrou a Michalovcami sa KR SZĽH rozhodla nenominovať arbitrov Vladimíra Snášela a Mareka Žáka do ďalších zápasov slovenskej najvyššej súťaže v rámci aktuálnej sezóny,“ informovala rozhodcovská komisia.

Hagarov top moment sezóny boli ZOH: Zážitok na celý život
<< predchádzajúci článok
Bojuje za svet pre všetkých – Eva Gažová získala svetové uznanie za inklúziu

