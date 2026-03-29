|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 29.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. marca 2026
Bojuje za svet pre všetkých – Eva Gažová získala svetové uznanie za inklúziu
Ak by sme mali vybrať jednu Slovenku, ktorej práca mení osudy tisícok rodín, dlhé roky odsúvaných na okraj spoločnosti, bola by to Eva Gažová.
Zdieľať
Foto: Eva Gažová, národná riaditeľka športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko
Žena, ktorá vymenila lesk veľkého olympionizmu za svet, kde sa víťazstvo nemeria len medailami, ale aj odvahou vyjsť z tieňa. Jej úsilie si všimli aj v zahraničí – získala prestížne ocenenie Women Changing the World Awards 2025, teda cenu pre ženy, ktoré svojou prácou menia spoločnosť. V česko-slovenskej edícii uspela v kategórii Diversity & Inclusion Award a získala prvé miesto v kategórii Rozmanitosť a inklúzia.
Štatistiky WHO a slovenského Národného centra zdravotníckych informácií odhadujú, že intelektuálne znevýhodnenie sa týka približne 1 až 3 percent populácie. Pri veľkosti Slovenska to môže predstavovať až 160-tisíc ľudí. Každý rok sa zároveň narodí približne 400 až 600 detí s rôznymi formami intelektuálneho znevýhodnenia alebo vrodenými diagnózami, ktoré ho môžu spôsobovať.
Ešte pred pár desaťročiami boli ľudia s intelektuálnym znevýhodnením na Slovensku prakticky neviditeľní. V socialistickom Československu, posadnutom obrazom „dokonalej spoločnosti“, pre nich nebolo miesto. Rodičom sa po narodení dieťaťa s Downovým syndrómom či detskou mozgovou obrnou často odporúčalo umiestniť ho do ústavu a „začať odznova“. Deti končili v segregovaných zariadeniach, v takzvaných osobitných škôlkach a školách, často na okrajoch obcí a s nálepkou „nevzdelateľné“. Štát nad nimi prakticky zlomil palicu a ich vzdelávanie či osobný rozvoj zostávali mimo.
Historické stereotypy však zostávajú dodnes. Stigma, že deti, mládež aj dospelí s intelektuálnym znevýhodnením nemôžu mať svoje túžby, lásky ani starosti, pretrváva. Prostredníctvom športu sa organizácia Špeciálne olympiády Slovensko snaží ukazovať svetu, že aj títo ľudia dokážu uchopiť svoju príležitosť a využiť ju. A že rovnako ako všetci ostatní, zdraví ľudia, chcú mať právo na plnohodnotný život – na radosť, úspechy aj vlastné sny.
A práve pre týchto ľudí Eva Gažová už roky buduje svet, v ktorom nie sú vnímaní ako problém, ale ako prirodzená súčasť spoločnosti. „Inklúzia nie je fráza v brožúrkach. Je to každodenná práca a presvedčenie, že spoločnosť môže byť lepšia, ak sa rozhodneme do nej zahrnúť každého. Podstatu inklúzie sme si symbolicky zobrali z definície feminizmu – je to boj za spoločenskú, politickú a ekonomickú rovnosť,“ hovorí.
Šport ako nástroj inklúzie
Po revolúcii začali vznikať prvé mimovládne organizácie a školy, ktoré zakladali často samotní rodičia takýchto detí. A práve v roku 1993 vznikli Špeciálne olympiády Slovensko – míľnik, keď sa intelektuálne znevýhodnenie začalo spájať s pojmami inklúzia, ľudské práva, hrdosť aj aktívny život.
Foto: Slovensko zvíťazilo na historicky prvých majstrovstvách sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale
Dnes je národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko súčasťou globálneho hnutia Special Olympics, ktoré založila v roku 1968 Eunice Kennedy Shriver, sestra amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jej cieľ bol jednoduchý, no revolučný - ukončiť diskrimináciu ľudí s intelektuálnym znevýhodnením prostredníctvom športu. Toto hnutie združuje milióny športovcov vo viac ako 200 krajinách sveta a slovenská športová organizácia je súčasťou regiónu Europe-Eurasia, ktorý zahŕňa 58 krajín.
Pod vedením Evy Gažovej sa Špeciálne olympiády Slovensko stali stabilnou národnou športovou organizáciou, ktorá organizuje športové súťaže, majstrovstvá Slovenska, medzinárodné súťaže, tréningy, reprezentáciu Slovenska aj vzdelávacie programy zamerané na inklúziu.
Eva Gažová sa zároveň aktívne venuje aj vzdelávaniu verejnosti, budúcich pedagógov či odborníkov na školách. Vo svojich prednáškach sa venuje témam ochrany ľudí s intelektuálnym znevýhodnením, prevencie zneužívania, ale aj podpory sebahodnoty, zdravia a sociálnych zručností. Upozorňuje, že práve izolácia a nedostatok informácií patria medzi najväčšie riziká, ktorým títo ľudia čelia.
Jej vplyv presahuje hranice Slovenska - Eva Gažová pôsobí aj v medzinárodných štruktúrach globálnej športovej organizácie Special Olympics ako predsedníčka Leadership Council regiónu Europe-Eurasia, členka International Advisory Committee a tiež členka Predsedníctva Special Olympics International, kde sa podieľa na strategickom rozvoji inkluzívneho športu vo svetovom meradle.
Desať olympiád a jedna srdcová misia
Eva Gažová však nie je v športovom svete nováčikom - viac ako dve desaťročia budovala značku slovenského olympionizmu v štruktúrach Slovenského olympijského a športového výboru. Podieľala sa na marketingu, partnerstvách a medzinárodnej prezentácii slovenského športu. Stála pri desiatich olympijských hrách, manažovala vzťahy s top partnermi a podieľala sa aj na úspešných projektoch Slovenských domov vo svete.
Neskôr pôsobila aj v štátnej správe ako riaditeľka kancelárie ministerky školstva. Práve táto skúsenosť jej dala širší pohľad na fungovanie športového systému aj na to, ako môže šport meniť spoločnosť. Dnes je však srdcom a motorom národnej športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, kde pôsobí ako národná riaditeľka.
Rok 2025: historický úspech slovenskej inklúzie
Rok 2025 sa zapísal do histórie slovenského inkluzívneho športu. Slovenská výprava na Svetových zimných hrách Special Olympics v Turíne získala 34 medailí, čo predstavuje jeden z najväčších úspechov slovenských športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
Za týmto výsledkom stojí systematická práca celého tímu dnes už rešpektovanej športovej organizácie – nielen Evy Gažovej, ale aj prezidentky Dominiky Nestarcovej, športovej riaditeľky Martiny Gogolovej, riaditeľky pre medzinárodné vzťahy Veroniky Sedláčkovej a desiatok trénerov, dobrovoľníkov a rodín.
Ich spoločným cieľom je ukázať, že deti a dospelí s intelektuálnym znevýhodnením sa dokážu stať plnohodnotnými členmi spoločnosti – ľuďmi s talentom, disciplínou aj vášňou.
Od Zimbabwe k svetovému uznaniu
Ocenenie Women Changing the World Awards patrí medzi medzinárodné platformy, ktoré oceňujú ženy meniace spoločnosť v oblastiach ako vzdelávanie, podnikanie, sociálne inovácie či inklúzia. V česko-slovenskej edícii ceny za rok 2025 získala ocenenie práve Eva Gažová za svoju prácu v oblasti inklúzie a podpory ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. Vyvrcholením súťaže bude globálne podujatie, ktoré sa uskutoční v Paríži 24. apríla 2026 a stretnú sa na ňom víťazky z desiatok krajín sveta.
S ocenením je spojená aj výrazná osobnosť svetovej filantropie Dr. Tererai Trent – žena, ktorej príbeh znie ako filmový scenár. Rodáčka zo Zimbabwe vyrastala v prostredí, kde dievčatá nemali prístup k vzdelaniu. Napriek tomu sa jej podarilo vyštudovať až na doktorát v Spojených štátoch a dnes patrí medzi najuznávanejšie filantropky sveta. Oprah Winfrey ju označila za svoju „najobľúbenejšiu hostku všetkých čias“, jednu z najinšpiratívnejších žien sveta a postavila jej sochu v New Yorku.
Patrónkou ocenenia je Sarah Ferguson, vojvodkyňa z Yorku, známa svojou dlhoročnou podporou charitatívnych projektov a iniciatív zameraných na ženy a deti. Ocenenie Women Changing the World Awards je preto viac než len osobným úspechom. Je potvrdením, že úsilie začínajúce v komunitách, školách či na športoviskách môže meniť pohľad celej spoločnosti. Eva Gažová dokazuje, že inklúzia nie je fráza, ale každodenné odhodlanie, ktoré pomáha tisícom ľudí vystúpiť z tieňa, z neviditeľných robí víťazov a pripomína, že svet patrí nám všetkým.
