Doplnkové voľby nevyužilo ani 30 percent oprávnených voličov, nových starostov má deväť obcí

V Sasinkove len so 17 voličmi

Obce bez kandidátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - V sobotných doplnkových voľbách si občania zvolili deväť nových starostov a 29 nových členov zastupiteľstiev. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal odbor komunikácie úradu.Doplnkové voľby sa v sobotu 15. mája konali v 30 obciach Slovenska. Najúspešnejšími kandidátmi na pozíciu starostu boli adepti bez politickej príslušnosti. Podobná bola situácia v prípade poslancov obecných zastupiteľstiev, keďže 53 percent zvolených poslancov boli kandidáti bez politickej príslušnosti.Na doplnkových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa zúčastnilo 28,94 percenta oprávnených voličov z 15 836 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch. Najvyššia účasť - 83 percent bola vo východoslovenskej obci Nemcovce v okrese Bardejov.Naopak, najmenší podiel voličov využilo svoje volebné právo v obci Sasinkovo v okrese Hlohovec, kde prišlo voliť len 17 spomedzi 699 voličov, čo predstavuje účasť na úrovni 3,7 percenta. V 14 obciach bola účasť v sobotných voľbách nižšia ako 20 percent.Najviac hlasovacích obálok - 1 334, odovzdali v obci Malinovo v seneckom okrese, kde si obyvatelia zvolili novú starostku.Najmenej obálok – 11, odovzdali hlasujúci v obci Bajka v okrese Levice. Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 83 pracovníkov Štatistického úradu SR, ktorí pracovali v 21 sumarizačných útvaroch. V šiestich obciach sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nikto nekandidoval.