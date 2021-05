Česko uvoľní ďalšie opatrenia, otvoria sa všetky školy a prevádzku môžu obnoviť aj hotely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda ohlásila v súvislosti s poklesom nakazených ďalšiu vlnu uvoľňovania protipandemických opatrení.Od 24. mája sa budú môcť k podnikaniu opäť vrátiť všetky hotely. Hostia sa pritom budú musieť preukázať potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívnym testom na koronavírus. V prípade, že budú chcieť zostať dlhšie ako sedem dní, bude potrebný ďalší test.Od rovnakého dátumu sa naplno otvoria všetky základné a stredné školy. Žiakov a študentov budú testovať raz do týždňa. Rovnako je to aj s univerzitami, na mnohých z nich sa však už budúci týždeň končí jarný semester.Na kultúrnych podujatiach pod holým nebom sa bude môcť zúčastniť do tisíc ľudí, zatiaľ čo vo vnútorných priestoroch bude môcť takéto akcie navštíviť do 500 ľudí. Pondelkové vyhlásenie prišlo v deň, keď mohli české bary a reštaurácie otvoriť pre zákazníkov svoje terasy. Počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov v Českej republike počas posledných sedem dní klesol na 71.