Doprajte si Ameriku u vás doma – s americkou chladničkou!

Čím je teda výnimočná?

Ako už napovedá názov, tak americká chladnička má o niečo väčšie rozmery ako bežný spotrebič. Kvôli tomu sa viac hodí do kuchýň, ktoré majú dostatok miesta. V malej kuchyni môžu väčšie modely pôsobiť stiesňujúco.

Veľké rozmery sľubujú aj veľký úžitkový objem, ktorý využijete, najmä ak máte početnejšiu rodinu, alebo si len radi nakupujete do zásoby. Americká chladnička ponúka nielen objemný chladiaci priestor, ale na svoje si prídu aj nadšenci mrazených potravín.

Tieto chladničky disponujú systémom NoFrost, čím vám odpadá otravné rozmrazovanie, pretože v spotrebiči sa netvorí námraza. Takisto majú detskú poistku, signalizáciu nezatvorených dverí, dovolenkový režim, či možnosť spárovania so smartfónom.

Americká chladnička ponúka objemný úložný priestor, v ktorom si potraviny prehľadne uložíte. Zdroj: depositphotos.com

Mnoho typov, z ktorých si vyberiete

Americké chladničky ponúkajú prehľadne členený úložný priestor chladiacej aj mraziacej časti. Navyše, si môžete vybrať modely s rôznym počtom dverí, čo je rozhodne zaujímavé nielen z dizajnového, ale aj praktického hľadiska.

Štandardná americká chladnička má podobne ako bežná chladnička s mrazničkou dvoje dvere. Rozdiel však spočíva v tom, že tieto dvere nie sú umiestnené pod sebou, ale vedľa seba. Takéto chladničky majú názov Side By Side.

Americké trojdverové chladničky ponúkajú prehľadnejšie rozdelenie potravín v chladiacom priestore, keďže ten je ešte rozdelený dverami na dve samostatné časti. Pár dverí zamedzí prebytočnému úniku chladného vzduchu pri častejšom otváraní.

Štvordverové americké chladničky vám ponúknu ďalšie dvere navyše v mraziacej časti. Potraviny si tak môžete uložiť podľa toho, ako často ich používate, napríklad tie s dlhšou spotrebou a do zásoby umiestnite do spodných dvierok a tie na bežné používanie do hornej časti. Ušetríte si tak nepríjemné zohýbanie sa a zasa ušetríte energiu, lebo otvoríte len jednu časť chladničky alebo mrazničky.

V lete je nenahraditeľná

Väčšina amerických chladničiek má vo svojej výbave výrobník ľadu alebo zásobník na studenú vodu. Túto funkciu určite oceníte v lete, kedy je chladné osvieženie viac než príjemné. Niektoré modely majú ešte zabudovaný minibar, ktorý funguje ako skrinka v dverách chladničky. Do minibaru si uložíte svoje obľúbené nápoje alebo sladkosti, ktoré chcete mať poruke a nemusíte tak otvárať celú chladničku.